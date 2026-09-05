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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Dorian Gray’in Portresi'ne yoğun ilgi

        Dorian Gray’in Portresi'ne yoğun ilgi

        Oscar Wilde'ın edebiyat tarihine damga vuran başyapıtı Dorian Gray'in Portresi, 3 Aralık'ta 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında gerçekleşecek prömiyerinin ardından, gördüğü yoğun ilgi üzerine yeni tarihleriyle Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 10:17 Güncelleme:
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        Dorian Gray'in Portresi'ne yoğun ilgi

        Zorlu PSM, yeni prodüksiyonuyla yeni sezonda da tiyatroseverleri iddialı bir oyunla buluşturacak. 3 Aralık’ta 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında kapalı gişe gerçekleşecek Oscar Wilde’ın tek romanı olan Dorian Gray’in Portresi’nin yönetmenliğini Mehmet Birkiye, çağdaş sahne uyarlamasını ise Kerem Kurdoğlu üstleniyor.

        Engin Hepileri
        Engin Hepileri

        Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Sertdemir’in başrollerini paylaştığı yapımda dekor ve kostüm tasarımını Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımını Cem Yılmazer, müziklerini Fırat Akarcalı, dans ve hareket düzenini ise Tuğçe Tuna üstleniyor.

        Yiğit Sertdemir
        Yiğit Sertdemir
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        Koro kullanımı ve özgün sahne diliyle dikkat çeken Dorian Gray’in Portresi, klasik bir eserin çağdaş bir yorumuyla güzellik, gençlik ve vicdan üzerine düşündüren anlatısıyla romanın özünü sahnenin anlatım olanaklarıyla yeniden yorumluyor.

        3 Aralık’taki prömiyerinin ardından sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek yapımın 4 Aralık 2026, 5 Ocak, 6 Ocak, 19 Ocak ve 20 Ocak 2027 tarihli gösterimlerinin biletleri passo.com.tr üzerinden satışa çıktı.

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        #İstanbul Tiyatro Festivali
        #Zorlu PSM
        #Dorian Gray’in Portresi
        #Salih Bademci
        #engin hepileri
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