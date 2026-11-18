Fazıl Say’ın geleneksel yıl sonu konseri, İstanbul’un sesleri ve Mozart’ın müziğini bir araya getiren özel programıyla 26 Aralık 2026 Cumartesi akşamı saat 21.00’de Volkswagen Arena’da gerçekleşecek. Howard Griffiths yönetimindeki Özyeğin Filarmoni Orkestrası’nın eşlik edeceği konserde, 21 yaşındaki genç kemancı Ada Yalın Yücel başkemancı olarak görev alacak.

Genç müzisyenin böylesine önemli bir konserde üstlendiği başkemancılık görevi, gecenin dikkat çeken ayrıntılarından biri olacak. Fazıl Say’ın piyanoda yer alacağı konserde, farklı dönemlerin müzikal dünyaları İstanbul’un sesleriyle buluşacak.

REKLAM

İSTANBUL’UN SESLERİ MOZART’IN MÜZİĞİYLE BULUŞUYOR

Konserin programında Fazıl Say’ın Kapalıçarşı, Alla Turca Jazz ve İstanbul Senfonisi eserleri ile Wolfgang Amadeus Mozart’ın 21. Piyano Konçertosu yer alıyor.

Gecenin İstanbul Senfonisi bölümünde ney sanatçısı Burcu Karadağ, kanunda Hakan Güngör ve perküsyonda Aykut Köselerli sahnede olacak. Howard Griffiths’in yöneteceği Özyeğin Filarmoni Orkestrası, Ada Yalın Yücel’in başkemancılığında Fazıl Say’a eşlik edecek.

KONSER KADROSU

Howard Griffiths – Şef

Fazıl Say – Piyano

Burcu Karadağ – Ney

Hakan Güngör – Kanun

Aykut Köselerli – Perküsyon

Özyeğin Filarmoni Orkestrası

REKLAM

Ada Yalın Yücel – Başkemancı

PROGRAM