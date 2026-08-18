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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf Fotoğrafın 200. yılına özel gösterim

        Fotoğrafın 200. yılına özel gösterim

        Beyoğlu'nun tarihi mekanlarından birisi olan Eski Fransız Yetimhanesi, Dünya Fotoğrafçılık Günü dolayısıyla düzenlenen özel programa ev sahipliği yaptı. Tarihteki ilk fotoğrafın çekildiği orijinal mekânda çekimleri tamamlanan özel belgesel, ilk kez fotoğraf tutkunlarıyla buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 00:07 Güncelleme:
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        Fotoğrafın 200. yılına özel gösterim

        19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü, Beyoğlu’nun tarihi mekanlarından birisi olan Eski Fransız Yetimhanesi’nin tarihi atmosferinde düzenlenen programla kutlandı. FOTON Derneği ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen özel etkinlik, fotoğraf sevdalılarını bir araya getirdi. Özel sergi, söyleşi ve atölye çalışmasının yapıldığı etkinlikler, FOTON Derneği temsilcileri ve Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı.

        Açılışın ardından FOTON Derneği üyelerinin eserlerinden oluşan Karma Fotoğraf Gösterisi izleyicilerin beğenisine sunuldu. Gecenin öne çıkan anlarından biri ise fotoğrafın 200. yılı vesilesiyle hazırlanan özel belgeselin ilk gösterimi gerçekleştirildi. Tarihteki ilk fotoğrafın çekildiği orijinal mekânda çekimleri tamamlanan belgesel, davetlilerden yoğun ilgi gördü.

        Belgesel gösteriminin ardından düzenlenen “Fotoğrafın 200. Yılında Geçmişten Geleceğe” başlıklı söyleşide; Murat Gür, Prof. Ozan Bilgiseren ve Tanın Helvacı fotoğraf sanatının tarihsel gelişimini ve geleceğini dinleyicilerle paylaştı.

        Etkinlik boyunca devam eden “Alaminüt Fotoğraf Çekim Deneyimi” alanında ise Sena Turhan (Photogram 1827) rehberliğinde katılımcılar, geleneksel ahşap kutu kameralarla tarihi çekim tekniğini birebir deneyimleme fırsatı buldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Eski Fransız Yetimhanesi
        #Dünya Fotoğrafçılık Günü
        #Beyoğlu Belediyesi
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