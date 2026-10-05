İş Sanat'ın yeni sezonu 5 Kasım'da başlıyor

İş Sanat’ın yeni sezon programı, 5 Kasım’da, keman sanatçısı Viktoria Mullova’nın şef Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile vereceği konserle başlıyor.

Yıldız soprano Lisette Oropesa’dan keman virtüözü Maxim Vengerov’a, Viyana atmosferini sahneye taşıyacak Schönbrunn Sarayı Orkestrası’ndan Grammy ödüllü Michel Camilo ile Tomatito’ya, flamenko gitar efsanesi Paco Peña’dan güçlü yorumcular Estrella Morente ve Youn Sun Nah’a, dünyaca ünlü pek çok müzisyen ve topluluk sezon boyunca İş Kuleleri Salonu’nun konuğu oluyor.

İş Sanat sahnesine özel yerli projeler arasında ise Musa Eroğlu’nun “Karacaoğlan İzinden” ve Yeni Türkü’nün “Olmasa Mektubun” konserleri yer alıyor.

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İş Sanat Genel Müdürü Defne Turaç, yeni sezon programına ilişkin şunları söylüyor:

“Yeni sezonu kurgularken hem her konserin kendi özgün gücünü koruduğu hem de birbirini tamamladığı bütüncül bir akış oluşturduk. Dünyaca ünlü orkestra ve solistlerden caz ve dünya müziğinin usta isimlerine, sahnemize özel projelerden genç yetenekleri desteklediğimiz Parlayan Yıldızlar konserlerine ve çocuk oyunumuza uzanan çok sesli bir program hazırladık. Bu sezon da İş Sanat’ın köklü çizgisini sürdürürken izleyicilerimize yeni keşifler ve anlamlı karşılaşmalar sunan dinamik bir sezon yaşatmayı amaçlıyoruz.”

27. sezonun biletleri Biletix ve İş Sanat Ana Gişe’den İş Bankası kartlarına indirim fırsatlarıyla temin edilebilir.

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VİRTÜÖZ MULLOVA VE BİFO’DAN UNUTULMAZ BİR AÇILIŞ

Le Monde’un “Büyük Viktoria Mullova ve onun yalın kusursuzluğu” sözleriyle tanımladığı ünlü kemancı, İş Sanat’ın 5 Kasım Perşembe akşamı düzenlenecek açılış konserinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile sahnede olacak. Konser, Mullova’nın yorumunu orkestra ve orkestranın onursal şefi Gürer Aykal’ın köklü müzikal birlikteliğiyle buluşturacak. Beethoven’ın 200. ölüm yıldönümünde, bestecinin tüm keman sonatlarını topladığı yeni albümü için Avrupa’dan Çin ve Japonya’ya uzanan bir turneye çıkan Viktoria Mullova, bu özel konserde İş Sanat dinleyicileriyle buluşacak. Açılış konserinin programı, Hasan Ferit Alnar’ın geleneksel Türk müziğinin makam ve ritimlerini senfonik müzikle buluşturan “Prelüd ve İki Dans” eseriyle başlayacak, Beethoven’ın Re Majör Keman Konçertosu’nun zarif ve dingin dünyasıyla devam edecek. Konserin ikinci yarısında ise güçlü dramatik anlatımıyla Çaykovski’nin 5. Senfonisi yer alacak.

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PACO PEÑA FLAMENCO DANS TOPLULUĞU, SOLERA İLE SAHNEDE

Flamenko gitarın yaşayan efsanesi Paco Peña, kendi adını taşıyan dans topluluğuyla 9 Aralık Çarşamba İş Sanat’a konuk olacak. Londra’nın saygın gösteri merkezi Sadler’s Wells Tiyatrosu’nda prömiyerini yapan, Jude Kelly’nin yönettiği ve Fernando Romero’nun koreografisini hazırladığı “Solera”, flamenkoyu müzik, dans ve tiyatroyla bir araya getiriyor. Peña’nın yanı sıra müzisyenler, şarkıcılar ve dansçılardan oluşan dokuz kişilik ekip, eleştirmenlerin “mükemmel bir harman” sözleriyle övdüğü alışılmadık bir gösteriyle izleyici karşısına çıkacak.

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YENİ YIL KONSERİNİN YILDIZI, LİSETTE OROPESA

İş Sanat’ın yeni yıl konserinde, Metropolitan Opera’nın solistlerinden soprano Lisette Oropesa’ya, Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Opera Now dergisinin “Yorumunu bu kadar etkileyici kılan yalnızca sesindeki göz kamaştırıcı çeviklik ve nüanslarındaki olağanüstü zenginlik değil, sahnedeki dramatik varlığı” sözleriyle övdüğü Küba kökenli Amerikalı soprano, bel canto repertuvarındaki yorumlarıyla tanınıyor. 5 Ocak Salı akşamı İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek konserde dinleyicileri, Verdi’den Bernstein’a, Avrupa’dan Amerika’ya, farklı dönemlere ve coğrafyalara uzanan zengin bir program bekleyecek.

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ESTRELLA MORENTE İLE 13 YIL SONRA YENİDEN BULUŞMA

İspanya’nın en etkileyici ve özgün yorumcularından Estrella Morente, 27 Ocak Çarşamba akşamı yeniden İş Sanat dinleyicisiyle buluşacak. Pedro Almodóvar’ın “Volver” filmindeki vokaliyle geniş kitlelerce tanınan Morente, flamenko kökleri ile çağdaş caz arasında bağ kuran yeni projesi “De Estrella a Estrellas” projesi kapsamında İstanbul’a gelecek. Morente, Nina Simone, Édith Piaf ve Chavela Vargas gibi kendisine ilham veren büyük kadın sanatçılara seslenen bu yeni çalışmasıyla, dinleyiciler için farklı müzikal dünyaların kapısını aralayacak.

VENGEROV VE OXFORD FİLARMONİ’DEN BEETHOVEN’A ADANMIŞ BİR KONSER

Eleştirmenler tarafından yaşayan en iyi kemancılar arasında gösterilen Maxim Vengerov, şef Marios Papadopoulos yönetimindeki Oxford Filarmoni Orkestrası ile 17 Şubat Çarşamba İş Sanat’a konuk olacak. Beethoven’ın ölümünün 200. yılı için hazırlanan bu özel programda bestecinin Keman Konçertosu ile 7. Senfonisi yer alacak. Programın açılışında, Bach’ın iki keman için yazdığı konçertonun canlı ve zarif ilk bölümünde ise Vengerov’a, İş Sanat’ın 2014 yılı Parlayan Yıldızları’ndan olan ve çalışmalarını Londra’daki Kraliyet Müzik Koleji’nde sürdüren Deniz Şensoy eşlik edecek.

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YOUN SUN NAH, YENİ ALBÜMÜ “LOST PİECES” İLE İŞ SANAT’TA

Cazın sınırlarını pop, folk ve daha deneysel seslerle genişleten Youn Sun Nah, yeni albümü “Lost Pieces”ın turnesi kapsamında 2 Nisan Cuma akşamı İş Sanat’ta konser verecek. Sanatçının 25 yıllık kariyerindeki 13. albümü olan bu çalışma, bütünüyle kendi yazdığı, bestelediği ve düzenlediği parçalardan oluşuyor. Sanatçıya gitarda Matthis Pascaud, kontrbasta Brad Christopher Jones ve davulda Raphaël Chassin eşlik edecek.

MİCHEL CAMİLO VE TOMATİTO AYNI SAHNEDE

Ünlü caz piyanisti Michel Camilo ile flamenko gitarın en büyük yıldızlarından Tomatito, 21 Nisan Çarşamba akşamı İş Sanat’ta bir araya gelecek. Otuz yılı aşan müzikal ortaklıkları boyunca dört albüm yayımlayan Grammy ödüllü ikilinin bu konserinde Karayip cazının ritimleri, flamenkonun tutkusu ve Latin müziğinin farklı renkleri buluşacak. Camilo ve Tomatito, Chick Corea’dan Astor Piazzolla’ya, Egberto Gismonti’den Ennio Morricone’ye uzanan ilham kaynaklarını kendi müzik dilleriyle yorumlayacak.

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SCHÖNBRUNN SARAYI ORKESTRASI İŞ SANAT’A BAHARI GETİRİYOR

Schönbrunn Sarayı Orkestrası, 13 Mayıs Perşembe akşamı 19. yüzyıl Viyana’sının atmosferini İş Sanat sahnesine taşıyacak. Guido Mancusi yönetimindeki seçkin topluluk, Viyana klasizminden 19. yüzyıla uzanan repertuvarıyla tanınıyor. Konserde Strauss ailesinin yanı sıra Carl Michael Ziehrer, Philipp Fahrbach II, Victor Herbert, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart Ludwig van Beethoven eserleri seslendirilecek. Vals, polka, polka-mazurka, çardaş ve galopların yer aldığı program, sezonun merakla beklenen etkinliklerinden biri olacak.

MUSA EROĞLU İLE “KARACAOĞLAN İZİNDEN”

17. yüzyılın en önemli âşıklarından Karacaoğlan’ın yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan dizeleri, Musa Eroğlu’nun sazı ve sesiyle 19 Kasım Perşembe akşamı İş Sanat sahnesine taşınacak. “Karacaoğlan İzinden” konserinde Eroğlu’na Yediveren Orkestrası ile konuk sanatçılar Ayfer Vardar, Feryal Öney ve Erdem Şimşek eşlik edecek. Karacaoğlan’ın aşkı, ayrılığı, doğayı ve gurbeti anlatan dizeleri Anadolu’nun farklı yörelerinden ezgilerle buluşacak.

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YENİ TÜRKÜ İLE “OLMASA MEKTUBUN”

Türkçe müziğin öncü topluluklarından Yeni Türkü, Murathan Mungan’la uzun yıllara yayılan müzikal birlikteliğinden doğan şarkıları İş Sanat sahnesine taşıyacak. 14 Nisan Çarşamba akşamı gerçekleşecek “Olmasa Mektubun” başlıklı konserde “Çember”, “Telli Telli”, “Maskeli Balo”, “Dönmek”, “Göç Yolları” ve “Aşk Yeniden” gibi eserler seslendirilecek. Zuhal Olcay ve Kalben’i de konuk edecek bu özel konser, farklı dönemlerde Murathan Mungan ekseninde kesişen müzikal yolları bir araya getirecek.

DOĞANIN SESİNE KULAK VERİN: “HİŞT HİŞT!”

Geçtiğimiz sezon yoğun bir ilgiyle takip edilen İş Sanat’ın müzik ve eğlence dolu yeni çocuk oyunu “Hişt Hişt!” yeni sezonda da küçük izleyiciler ve ailelerle buluşmayı sürdürüyor. İsmini usta yazar Sait Faik’in öyküsünden alan bu eğlenceli oyunda; Efe, Defne, Nil ve Bulut, öğretmenleri Aslı ve Mert ile çıktıkları kamp gezisinde gizemli bir ses duyuyorlar. Bu sesin izini süren kahramanlarımız, rüzgârın, kuşların ve doğanın sesine kulak veriyor. Yazar Yekta Kopan ve yönetmen Lerzan Pamir’in imzasını taşıyan müzikli oyunun bu sezondaki ilk temsilleri 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar tarihlerinde gerçekleşecek.

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PARLAYAN YILDIZLAR, İŞ SANAT SAHNESİNDE

İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere konser deneyimi kazandırmak ve genç yetenekleri müzikseverlerle buluşturmak amacıyla 2002 yılından bu yana düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri 27. sezonda da seyircisiyle buluşuyor. Bugüne kadar 170’ten fazla genç müzisyene sahne imkânı sunan Parlayan Yıldızlar’da yeni sezon konserleri Kasım ayından itibaren İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak izlenebilecek.

EDEBİYAT MÜZİKLE BULUŞUYOR

İş Sanat seyircilerinin ilgiyle takip ettiği şiir ve hikâye dinletileri 27. sezonda da edebiyatımızın usta isimlerinin eserlerini müzikle buluşturuyor. Sezonun ilk etkinliği, 9 Kasım Pazartesi günü Attila İlhan Şiir Dinletisi olacak. Metinlerini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın, sahne uygulamasını ise Mehmet Birkiye’nin üstlendiği dinletiler sezon boyunca İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak izlenecek.

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27. Sezonun biletleri Biletix ve İş Sanat Ana Gişe’den temin edilebilir. Öğrencilere sunulan indirimli biletler İş Sanat Ana Gişe’den satın alınabilir. 65 yaş üzeri izleyiciler 3. kategori biletlerini %10 indirim imkânıyla İş Sanat Ana Gişe’den temin edebilirler. Biletler Maximum Kart sahiplerine öğrenci kategorisi haricince %10 indirim imkânıyla satılacaktır. Öğrenci biletleri, geçerli öğrenci kimliği ibrazı ile satılmaktadır.