Klasik müziğin yıldızları İş Sanat’ta

Yeni sezonu Mullova ve BİFO açıyor

İş Kuleleri Salonu’nda yeni sezon, 5 Kasım Perşembe 20.30’da dünyaca ünlü keman virtüözü Viktoria Mullova’nın Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde vereceği konserle açılıyor. 1980 Jean Sibelius ve 1982 Çaykovski Yarışmalarında kazandığı birinciliklerle uluslararası çapta dikkat çeken Mullova, farklı dönem ve üsluplara getirdiği güçlü yorumları ve sanatsal tutarlılığıyla çağımızın büyük kemancıları arasında sayılıyor. Beethoven’ın 200. ölüm yıldönümünde, bestecinin tüm keman sonatlarını topladığı yeni albümü için Avrupa’dan Çin ve Japonya’ya uzanan bir turneye çıkan Mullova’nın yorumu, bu özel konserde orkestranın onursal şefi Gürer Aykal’ın köklü müzikal birlikteliğiyle buluşuyor.

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Konser Hasan Ferit Alnar’ın geleneksel Türk müziğinin makam ve ritimlerini senfonik müzikle buluşturan “Prelüd ve İki Dans” eseriyle başlıyor, Beethoven’ın Re Majör Keman Konçertosu’nun zarif ve dingin dünyasıyla devam edecek konserin ikinci yarısında ise güçlü dramatik anlatımıyla Çaykovski’nin 5. Senfonisi yer alıyor.

Yeni yıl konserinde Oropesa ve Tekfen Filarmoni bir arada

İş Sanat’ın 5 Ocak Salı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek konserinde, Metropolitan Opera’nın solistlerinden soprano Lisette Oropesa, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile yeni yıl coşkusunu müzikle taçlandıran özel bir konser sunuyor.

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Opera Now dergisinin “Yorumunu bu kadar etkileyici kılan yalnızca sesindeki göz kamaştırıcı çeviklik ve nüanslarındaki olağanüstü zenginlik değil, sahnedeki dramatik varlığı” sözleriyle övdüğü Küba kökenli Amerikalı soprano, bel canto repertuvarındaki yorumlarıyla tanınıyor. Ünlü soprano, daha önce Ophelia rolünü üstlendiği Rhin Ulusal Operası’nın Hamlet yapımında birlikte çalıştığı şef Shokhakimov ile bu özel konser için bir kez daha bir araya geliyor. Yeni yıl konserinde dinleyicileri, Verdi’den Bernstein’a, Avrupa’dan Amerika’ya, farklı dönemlere ve coğrafyalara uzanan zengin bir program bekliyor.

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Vengerov ve Oxford Filarmoni’den Beethoven gecesi

Sezonun merakla beklenen etkinlikleri arasında Maxim Vengerov’un, şef Marios Papadopoulos yönetimindeki Oxford Filarmoni Orkestrası ile 17 Şubat Çarşamba 20.30’da vereceği konser bulunuyor. Eleştirmenler tarafından yaşayan en iyi kemancılar arasında gösterilen Vengerov ve klasik repertuvarın sevilen eserlerine ilgi uyandıran yorumlar getirmeyi ilke edinen Oxford Filarmoni, Beethoven’ın ölümünün 200. yılı dolayısıyla hazırlanan özel bir program için aynı sahnede buluşuyor.

Konser programında Beethoven’ın Keman Konçertosu ile 7. Senfonisi yer alıyor. Programın açılışında, Bach’ın iki keman için yazdığı konçertonun canlı ve zarif ilk bölümünde ise Vengerov’a, İş Sanat’ın 2014 yılı Parlayan Yıldızları’ndan olan ve çalışmalarını Londra’daki Kraliyet Müzik Koleji’nde sürdüren Deniz Şensoy eşlik ediyor.

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Viyana’nın bahar atmosferi İş Kuleleri Salonu’nda

1997’de kuruluşundan bu yana beş kıtada 9 binin üzerinde konser veren Schönbrunn Sarayı Orkestrası, 19. yüzyıl Viyana’sının dans ve eğlence kültürünü yansıtan bir programla 13 Mayıs Perşembe 20.30’da İş Sanat’a konuk oluyor.

Guido Mancusi yönetimindeki seçkin topluluk, Viyana klasizminden 19. yüzyıla uzanan repertuvarıyla tanınıyor. Konserde Strauss ailesinin yanı sıra Carl Michael Ziehrer, Philipp Fahrbach II, Victor Herbert, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart ve Ludwig van Beethoven’ın eserleri seslendirilecek. Vals, polka, polka-mazurka, çardaş ve galopların yer aldığı programı takviminize not etmeyi unutmayın.

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Yeni Sezonun Parlayan Yıldızları

İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere konser deneyimi kazandırmak ve genç yetenekleri müzikseverlerle buluşturmak amacıyla 2002 yılından bu yana düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri 27. sezonda da seyircisiyle buluşuyor. Bugüne kadar 170’ten fazla genç müzisyene sahne imkânı sunan Parlayan Yıldızlar’da yeni sezon konserleri Kasım ayında başlıyor ve sezon boyunca ücretsiz olarak takip ediliyor. Sezonun 23 Kasım Pazartesi 20.30’da düzenlenecek ilk konserinde Selin Kırcı (flüt) ve Deniz Ozan Çelik (keman) yer alıyor.

27. sezon konserlerinin biletleri Biletix ve İş Sanat Ana Gişe’de satışa çıktı. Ücretsiz olarak düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yapılması gerekiyor.