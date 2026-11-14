'Küçük Prens' AKM'ye geliyor

CHARLİE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI

Atatürk Kültür Merkezi atölyelerin yanı sıra diğer sanat etkinlikleri ile de çocukların gönlünü fethediyor. Dünyanın en ünlü çikolatacısı olan Bay Wonka, AKM’den bilet alan çocuklara daha önce kimsenin görmediği fabrikasını gezdirmeye karar veriyor.

Bu fabrikada düzenlediği yarışmada birinci olan çocuğa da kimsenin bilmediği bir büyük ödül vaat ediyor. Diğer çocuklar biletleri bulmak için farklı yollar denerken Charlie tamamen şans eseri bileti bulacak ve macera başlayacak İzleyiciler çocukların da eşlik ederek eğleneceği oyunda beş farklı çocuğun yarışmadaki hallerine, büyükbabanın sevgisine ve Bay Wonka’nın danslarına şahit olacaklar.

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Charlie’nin Çikolata Fabrikasında; 17 Kasım saat 13.00’te ve 15:00’te AKM Çok Amaçlı Salon’da.

EMANET “USTA- ÇIRAK GELENEĞİNE İTHAFEN”

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nun Emanet – Usta-Çırak Geleneğine İthafen konseri, 17 Kasım saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek. Şef Seher Çelik yönetimindeki konserde, Anadolu’nun farklı yörelerinden âşıklar, ozanlar, usta sanatçılar ve koro sanatçıları aynı sahnede buluşacak. Üç farklı kuşağı bir araya getiren konser, Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel birikiminin önemli bir parçası olan usta-çırak geleneğinin kuşaktan kuşağa aktarımını ele alıyor. Geleneğin yalnızca geçmişten bugüne taşınan bir miras değil, her kuşağın kendi birikimi ve yorumuyla yaşatılan bir kültürel değer olduğuna da yer veriyor.

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Emanet “Usta- Çırak Geleneğine İthafen”- İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu; 17 Kasım saat 20:00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

GERÇEK BİR OPERA AKŞAMI-I

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin “Gerçek Bir Opera Akşamı” konserinde, 19. yüzyılın sonlarında İtalyan operasında yükselen Verismo akımının önemli bestecileri Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, Umberto Giordano, Francesco Cilea ve Giacomo Puccini’nin eserlerine yer verilecek. Yaşamın gerçekliğini sahneye taşıyan Verismo akımı; sıradan insanların hikâyelerini, gündelik yaşamın çatışmalarını ve insan doğasının çarpıcı yönlerini merkeze alıyor. Aşk, tutku, kıskançlık ve ihanet gibi temaların işlendiği konserde solistler Nesrin Gönüldağ, Murat Güney, Yoel Keşap ve Burçin Savigne’ye piyanoda Melahat İsmail eşlik edecek.

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Gerçek Bir Opera Akşamı-ı İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 18 Kasım saat 20:00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

KÜÇÜK PRENS

Dünyanın en sevilen hikâyelerinden biri olan Küçük Prens, çocukların kalbine dokunan büyülü bir çocuk operası deneyimiyle İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye taşınıyor.

Ahmet Sait Karabulut tarafından bestelenen ve Şahan Gürkan tarafından sahneye koyulan Küçük Prens, bir çocuğun gözünden anlatılan bir yolculuktur; çocuklara yalnızca hayal kurmayı öğretmez, aynı zamanda sorumluluğu, dostluğu, sadakati ve sevmenin anlamını da anlatmaktadır. Küçük Prens’in yaptığı bu yolculuk, aslında insan ruhunun yolculuğudur.

Gerçek zenginliğin sahip olduklarımızda değil, kurduğumuz bağlarda saklı olduğunu, bir çiçeği değerli kılan şeyin onun güzelliği değil, ona gösterdiğimiz özen ve sevgide olduğunun altını çizen Küçük Prens, bugünün hızla büyümeye zorlanan dünyasında çocuklara acele etmemeyi, merak etmeyi, soru sormayı ve en önemlisi insan kalbinin görünmeyen tarafını anlamayı öğretir.

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Hayat boyu içimizde yaşamaya devam eden bir hikâye olan bu eser, çocuklara büyümenin yalnızca yaş almak olmadığını, iyi bir insan olmanın bir seçim olduğunu anlatır. Eser, Hamdi Tuncer’in çevirinden yararlanılarak Ali Yoleri tarafından uyarlandı. Eserin orkestra şefi Ahmet Sait Karabulut. Dekor- kostüm tasarımı Gülden Sayıl, ışık tasarımı Servet Ergün, video tasarımı Aykut Kurçenli ve çocuk balesi koreografisi Çiğdem Erkaya Öztürk imzalı.

Küçük Prens- İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 19 Kasım saat 13:00 ve 16:00’da AKM Tiyatro Salonu’nda.

LUCIA DI LAMMERMOOR

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Lucia di Lammermoor operası, 19 ve 21 Kasım saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek. Gaetano Donizetti’nin bestelediği, librettosu Salvadore Cammarano tarafından yazılan ve Sir Walter Scott’un Lammermoor Gelini romanından esinlenen eser, 19. yüzyıl İskoçya’sında ailesinin baskısı ile sevdiği adama duyduğu aşk arasında kalan Lucia’nın trajik hikâyesini anlatıyor. Jean-Louis Grinda’nın rejisiyle sahnelenecek eseri Antonio Pirolli ve Zdravko Lazarov yönetecek. Koro şefi Paolo Villa yönetimindeki koro da esere eşlik edecek.

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Lucia Di Lammermoor- İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 19 Kasım saat 20:00’de ve 21 Kasım saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ- MAHLER 6

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri: Mahler 6 konseri, 20 Kasım saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek. Sascha Goetzel yönetimindeki orkestranın programında, Gustav Mahler’in “Trajik” başlığıyla anılan Altıncı Senfonisi yer alıyor.

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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri- Mahler 6; 20 Kasım saat 20:00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

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KIBRIS’TA OSMANLI İZLERİ SERGİSİ

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Osmanlar Vakfı, İBTAV ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın paydaşlığında düzenlenen “Kıbrıs’ta Osmanlı İzleri” Fotoğraf Sergisi, adanın geçmişine ışık tutan tarihî bir arşivi günümüzle buluşturuyor.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs’ın tarihî ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkaran önemli bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Osmanlar Vakfı, İBTAV ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın paydaşlığında hayata geçirilen “Kıbrıs’ta Osmanlı İzleri” Kıbrıs’ın ardından 15–24 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri’de ziyaretçilerle buluşacak.

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Kıbrıs’ın Son Osmanlı Kadısı Hacı Ali Rıfat Efendi ve oğlu Ahmet Burhaneddin Kadızâde’ye ait cam negatif arşivinden oluşan sergi, yaklaşık 92 tarihî fotoğrafı bir araya getiriyor.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi tarafından dijitalleştirilen koleksiyon; dönemin insanlarını, sokaklarını, mimarisini ve gündelik yaşamını belgeleyen özgün görüntüler aracılığıyla adanın sosyal ve kültürel tarihine farklı bir perspektif sunuyor.

Yıllar boyunca cam negatiflerde saklı kalan bu görüntüler, geçmişin izlerini bugüne taşırken Kıbrıs’ın toplumsal hafızasının önemli bir bölümünü de görünür kılıyor.

Kıbrıs’ta Osmanlı İzleri Sergisi; 15-24 Kasım tarihleri arasında AKM Galeri’de...