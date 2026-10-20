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        Haberler Kültür-Sanat Resim Mehmet Dağlı'nın 'Kanat Sesleri' sergisi Fulart Sanatevi'nde

        Mehmet Dağlı'nın 'Kanat Sesleri' sergisi Fulart Sanatevi'nde

        Ressam Mehmet Dağlı'nın, kuş figürlerine odaklandığı yeni kişisel sergisi "Kanat Sesleri" 3–17 Kasım 2026 tarihleri arasında Fulart Sanatevi'nde sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 11:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Kanat Sesleri' Fulart Sanatevi'nde

        Uzun yıllar tasarım ve grafik alanında çalışan sanatçı Mehmet Dağlı, bu disiplinlerden gelen güçlü form ve çizgi anlayışını resimlerine taşıyor. 2025’teki “Ada Keçileri” ve 2026’da Bozcaada’da açtığı “Keçiler” sergilerinin ardından bu kez rotasını kuşlara çeviren sanatçı; kuşların hareketini, hafifliğini ve karakterini yalın ve grafiksel bir dille ele aldığı “Kanat Sesleri” adlı sergisiyle 3–17 Kasım 2026 tarihleri arasında Fulart Sanatevi’nde sanatseverlerle buluşacak.

        “Kanat Sesleri”, kuşları yalnızca doğanın bir parçası olarak değil; özgürlüğün, zamansızlığın ve insanla doğa arasındaki kırılgan bağın sembolleri olarak yorumluyor. Dağlı, eserlerinde kuşların biçimsel özünü ve karakterini yakalamaya odaklanıyor; akıcı, net ve kararlı çizgilerle kuşun duruşunu, hafifliğini ya da hareketini tuvale aktarıyor. Bu yaklaşım, resmi karmaşadan uzaklaştırarak izleyiciye dingin bir seyir keyfi sunuyor. Tasarımcı kimliğinin getirdiği rafine göz, kuş figürlerinde kendini minimalist ve grafiksel bir dille doğrudan hissettiriyor.

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        Sergideki eserlerde kuşlar, doğadaki birebir kopyaları olarak değil, sanatçının zihninde sadeleştirilmiş birer özgürlük ve dinginlik sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Sanatçının tuval üzerinde bıraktığı geniş boşluklar (negatif alanlar), kuş figürünün adeta nefes almasını sağlıyor. Kuşun canlı veya kontrast rengi, bu sakin arka plan üzerinde patlayarak tüm odak noktasını figürün üzerinde topluyor.

        Akrilik ve karışık tekniklerle üretilen eserlerde; tuval üzerine düşen dinamik fırça darbeleri, kuşların uçuş hatları, renk paleti ve siyah kuşların minimalist estetiği ön plana çıkıyor. Akışkan ve hızlı fırça darbeleri izleyiciye yüksek bir hız ve enerji duygusu veriyor. Eserleri plastik sanatların çizgi, leke, renk ve doku gibi temel yapı taşlarını kullanarak, doğadaki bir anı minimalist bir şekilde yakalıyor.

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        Sanatçı, bu sergisinde kuşları sadece birer canlı olarak değil; özgürlüğün, zamansızlığın ve doğayla insan arasındaki kırılgan bağın birer sembolü olarak ele alıyor. Grafik sanatının getirdiği çizgisel güç ile pentürün plastik değerlerini birleştiren Dağlı, izleyiciyi gökyüzünün ritmini keşfetmeye davet ediyor.

        Mehmet Dağlı
        Mehmet Dağlı

        MEHMET DAĞLI KİMDİR?

        Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Grafik Bölümü’nde tamamlayan sanatçı, ardından Roma’da ‘Scuola Nicola Zabaglia’ sanat okulunda ‘Ambalaj ve Grafik Tasarımı’ üzerine eğitim aldı. Yine aynı ülkede üç yıllık iş tecrübesi edindikten sonra İstanbul’da kendi reklam ajansını kurdu. Ulusal ve uluslararası bir çok markaya hizmet veren ajansında Kreatif Direktör olarak çalıştı. Üç akademik yıl boyunca Doğuş Üniversitesinde ‘Grafik ve Ambalaj Tasarımı’ dersleri verdi. Grafik Sanatlar ve Tasarım konusunda uzun yıllar çalıştıktan sonra eğitim ve profesyonel hayatı boyunca ilgilendiği resim sanatına daha çok yoğunlaştı. Bu yöndeki çalışmalarını 2017 yılından beri kişisel ve karma sergilerle sanatseverlerle paylaşmaktadır.

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