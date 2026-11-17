Dünya prömiyerini New York’taki Tribeca Film Festivali’nde, Türkiye prömiyerini ise ödülleri topladığı 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde gerçekleştiren “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri” vizyona girmek için gün sayıyor. Hazar Ergüçlü’nün travmatik koşullar altında yaptığı doğum sonrası çevresinden gördüğü dışlanmaya rağmen çocuğundan vazgeçmeyen anne rolüne hayat verdiği film, korku, dram, fantastik unsurları bir araya getiriyor. 27 Kasım’da beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırlanan “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri”, annelik, yalnızlık, dışlanmışlık, dönüşüm temalarını karanlık ve tekinsiz bir atmosferde ele alıyor.

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HAZAR ERGÜÇLÜ’DEN GÜÇLÜ BİR PERFORMANS

Güçlü oyunculuk performansıyla Adana’dan ödülle dönen Hazar Ergüçlü’nün yanı sıra filmde Güven Kıraç, Ulvi Kahyaoğlu, Erdeniz Kurucan, Cansu Fırıncı, İncinur Daşdemir, Cem Baza, Bertan Dirikolu ve Eylül Dursun rol alıyor. ISTANBUL’74 – SEVENTYFOUR FILMS yapımı filmin yapımcılığını Alphan Eşeli ve Ömer Atay, ortak yapımcılığını ise Hazar Ergüçlü üstleniyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini Özkan Karaköse, kurgusunu Mesut Ulutaş gerçekleştiriyor. Ses tasarımında Hervé Guyader ve Cenker Kökten, özgün müziklerde ise Tristan Bechet imzası bulunuyor. Filmin konsept tasarımları ise “Alien: Covenant” ve “Furiosa: A Mad Max Saga” gibi yapımlarda çalışan Matt Hatton tarafından hazırlandı.