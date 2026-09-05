'MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri' Katalonya'da

Alphan Eşeli’nin yazıp yönettiği, başrolünde Hazar Ergüçlü’nün yer aldığı uzun metrajlı filmi MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri, fantastik ve korku sinemasının dünyadaki en önemli ve prestijli festivallerinden biri kabul edilen 59. Sitges – Katalonya Uluslararası Fantastik Film Festivali’nin Secció Oficial Fantàstic a Competició (Resmî Fantastik Yarışma) bölümüne seçildi.

8–18 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin ana yarışmasında yer alacak MUTTER, dünya prömiyerini Haziran ayında New York’ta 25. Tribeca Festivali’nde gerçekleştirmesinin ardından uluslararası festival yolculuğuna, tür sinemasının dünya çapındaki en güçlü ve belirleyici buluşma noktalarından biri olan Sitges ile devam ediyor.

Alphan Eşeli-Hazar Ergüçlü

REKLAM

1968’den bu yana düzenlenen Sitges, yalnızca köklü geçmişiyle değil, dünya sinemasındaki etkisi ve tür sinemasının yeni seslerini keşfetmedeki belirleyici rolüyle de uluslararası festival takviminin en önemli duraklarından biri olarak kabul ediliyor. David Lynch, Quentin Tarantino, George A. Romero, David Cronenberg, Guillermo del Toro, Sam Raimi, Peter Jackson, Terry Gilliam, William Friedkin, Park Chan-wook, Takashi Miike ve Darren Aronofsky gibi sinema tarihine yön veren isimleri ağırlayan festivalin resmî ana yarışmasına seçilmek, MUTTER’ın uluslararası yolculuğunda önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

REKLAM

Filmde Hazar Ergüçlü’nün yanı sıra Güven Kıraç, Erdeniz Kurucan ve Ulvi Kahyaoğlu rol alıyor. Yapımcılığını Alphan Eşeli ve Ömer Atay’ın, ortak yapımcılığını Hazar Ergüçlü’nün üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Özkan Karaköse, kurgusunu Mesut Ulutaş üstleniyor. Ses tasarımında Hervé Guyader ve Cenker Kökten’in imzası bulunurken, filmin özgün müziği Tristan Bechet tarafından bestelendi. Konsept tasarımları ise daha önce “Alien: Covenant” ve “Furiosa: A Mad Max Saga” gibi uluslararası yapımlarda çalışan Matt Hatton tarafından hazırlandı.

REKLAM

SITGES FİLM FESTİVALİ HAKKINDA

1968 yılında kurulan Sitges – Katalonya Uluslararası Fantastik Film Festivali, fantastik, korku, bilimkurgu ve tür sineması alanında dünyanın en köklü, prestijli ve etkili uluslararası film festivallerinden biridir.

Yarım asrı aşan tarihi boyunca sinemanın en önemli yönetmenlerini ağırlayan Sitges, dünya prömiyerleri, uluslararası ana yarışması ve yeni sinemacıların keşfedilmesindeki rolüyle küresel tür sinemasının referans festivallerinden biri haline gelmiştir.

Festivalin 8–18 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 59. edisyonunda dünyanın farklı ülkelerinden otuzdan fazla yapım Secció Oficial Fantàstic a Competició kapsamında yarışacak. MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri, bu yıl Sitges’in resmî ana yarışmasında Türkiye’den uluslararası sinemaya uzanan yolculuğunu sürdürecek.