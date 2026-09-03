Pera Müzesi'nde iki özel sergi turu

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, koleksiyon sergilerini derinlemesine gezmeye olanak tanıyan sergi turlarına yeni bakış açıları sunan tematik dokunuşlar ekliyor. Sıradışı Minas sergisi kapsamında gerçekleştirilecek “Kahve, Esin ve Yenilik” turunda kahve kültürünün Kütahya çini ve seramik üretiminin çeşitlenmesine nasıl katkıda bulunduğunu inceleyen sanatseverler, Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisi kapsamında düzenlenecek “Tanrılar, Semboller ve Ölçüler” turunda ise Anadolu’nun dört bin yıllık ticaret geçmişini eski uygarlıkların mitolojik anlatıları eşliğinde keşfetme olanağı buluyor.

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Kahvenin fincandan çiniye uzanan yolculuğu

18 ve 25 Eylül tarihlerinde saat 18.00’de düzenlenecek “Kahve, Esin ve Yenilik” başlıklı tur, kahvenin Osmanlı toplumunda yaygınlaşmasıyla Kütahya’daki çini ve seramik üretiminde yaşanan çeşitlenme arasındaki ilişkiye odaklanıyor. 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına uzanan dönemi ele alan turda, kahvehanelerde şekillenen sosyal hayatın Kütahya çini ustalarının üretimlerine nasıl yansıdığı tartışılıyor.

Turun önemli duraklarından birini, Minas Avramidis’in Genovefa Hikâyesi’ni konu alan tabak serisi oluşturuyor. Eserlerin, dönemin kahvehanelerinde rastlanan bir taş baskı ve müdavimler tarafından okunan tefrika romanla bağlantısı üzerinden, Avramidis’in çevresindeki kültürel kaynaklardan nasıl beslendiğine ve sanatında yeni anlatım yolları aradığına yakından bakılıyor.

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Tartının kefesinde mitolojik hikâyeler

18 ve 25 Eylül tarihlerinde saat 18.45’te düzenlenecek “Tanrılar, Semboller ve Ölçüler” başlıklı tur, ağırlık ve ölçü nesnelerinin üzerindeki figürlerin ardında saklı hikâyeleri gün yüzüne çıkarıyor. Mısır’dan Mezopotamya’ya, Yunan dünyasından Roma’ya uzanan mitolojik anlatılar eşliğinde ilerleyen tur, bu eserler aracılığıyla Anadolu’nun dört bin yıllık ticaret geçmişine farklı bir pencereden bakıyor.

Antik Mısır Ölüler Kitabı’nda yer alan insan kalbinin tartılması, Tanrıça Nanse’yle özdeşleşen kazlar ve Yunan-Roma anlatılarındaki öğelerin Batı Anadolu kent devletlerinin simgelerine dönüşmesi gibi örnekler, mitolojik hikâyelerin ağırlık ve ölçü sanatında nasıl karşılık bulduğunu görünür kılıyor.

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Aynı akşam, iki farklı keşif

18 ve 25 Eylül tarihlerinde art arda gerçekleştirilecek turlara ayrı ayrı katılmak mümkün. Ziyaretçiler, ilgi alanlarına göre turlardan birini tercih edebiliyor; dileyenler ise her ikisine peş peşe katılarak iki sergiyi aynı akşam farklı temalar üzerinden keşfedebiliyor.

30 dk süren rehberli turlar ücretsiz, kontenjan sınırlı...