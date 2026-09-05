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        Haberler Kültür-Sanat Resim Pera Müzesi'nde tablolar arasında klasik müzik konseri

        Pera Müzesi'nde tablolar arasında klasik müzik konseri

        Pera Müzesi'nde Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin salonunda 24 Eylül'de gerçekleşecek "Barrière'den Kodály'a: Üç Viyolonsel" başlıklı konserde Ditta Rohmann, Richárd Rózsa ve Ozan Evrim Tunca; Barrière, Haydn, Kodály, Glière ve Ligeti'nin eserlerinden oluşan, Barok dönemden 20. yüzyıla uzanan bir repertuvarı üç viyolonselin ortak sesinde buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 10:36 Güncelleme:
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        Tablolar arasında klasik müzik konseri

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Osmanlı diplomasi tarihini resim sanatı üzerinden ele alan ve kültürler arası karşılaşmaların izini süren Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin salonunu 24 Eylül Perşembe akşamı Macaristan ve Türkiye’den üç viyolonsel sanatçısının ortak sesine açacak. Liszt Enstitüsü – Macar Kültür Merkezi iş birliğiyle düzenlenen “Barrière’den Kodály’a: Üç Viyolonsel” başlıklı konserde Ditta Rohmann, Richárd Rózsa ve Ozan Evrim Tunca saat 19.30’da müzikseverlerle buluşacak.

        Ozan Evrim Tunca
        Ozan Evrim Tunca
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        Üç viyolonselle Baroktan 20. yüzyıla

        Jean-Baptiste Barrière, Joseph Haydn, Zoltán Kodály, Reinhold Glière ve György Ligeti’nin eserlerinden oluşan program, Barok dönemden 20. yüzyıla uzanacak. Solo, düet ve üçlü yapıtlara yer veren konser, viyolonselin farklı dönemlerde kazandığı ifade biçimlerini ve değişen ses renklerini bir arada sunacak. Kodály ve Ligeti’nin solo eserlerinin yanı sıra Glière, Barrière ve Haydn’ın yapıtlarını da içeren repertuvar, sanatçıların bireysel yorumlarından üç viyolonselin birlikte kurduğu müzikal diyaloğa uzanacak. Konser, Kodály’ın Háry János eserinden Intermezzo ile sona erecek.

        Richárd Rózsa
        Richárd Rózsa
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        Gündüz sergi, akşam konser

        Gün boyunca müze ziyaretçilerinin gezdiği sergi salonu, akşam saatlerinde sanat eserleriyle çevrili özel bir dinleme alanına dönüşecek. Kesişen Dünyalar’ın farklı coğrafyalar arasında kurulan siyasi, sanatsal ve kültürel ilişkileri odağına alan anlatısı, üç müzisyenin birlikteliğiyle bugüne taşınacak. İzleyiciler ise alışılmış konser salonlarından farklı bir atmosferde, üç viyolonselin dönemler ve müzikal gelenekler arasında kurduğu diyaloğa eşlik edecek.

        Konserin biletleri Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.

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        #Pera Müzesi
        #Suna ve İnan Kıraç Vakfı
        #Macar Kültür Merkezi
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