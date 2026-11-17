Zorlu PSM, 29 Kasım akşamı Depeche Mode’un sevilen şarkılarını Petch Mode’un yorumuyla %100 Studio’da müzikseverlerle buluşturuyor. Vokalde Ege Kuran, gitarda Efe Ekşioğlu, klavyede Mehmet Kartal ve davulda Özkan Purde’den oluşan İstanbul çıkışlı grup, 2019’da o dönemki adıyla Moodie Petch olarak yola çıktı. Müzik geçmişleri 90’lı yıllara uzanan ve rock ile pop başta olmak üzere farklı türlerde sahne deneyimi bulunan üyeler, Depeche Mode’un konserlerdeki karakteristik tınısını özgün ses mühendisliği teknikleriyle yeniden yaratıyor.

Avrupa turnesi kapsamında 2025’te Belçika’da da sahne alan grup, canlı davul, klavye ve gitarla kurduğu sahne düzenini görsellerle zenginleştirdiği performansını bu kez Zorlu PSM %100 Studio’ya taşıyor. Depeche Mode’un 80’ler, 90’lar ve 2000’lerdeki dönemlerinden hitleri ve albümlerinde saklı kalmış parçalarını bir araya getiren gece, kuşaklar boyu sevilen bu şarkıların Zorlu PSM’de hep bir ağızdan söyleneceği bir buluşmaya dönüşecek.

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Petch Mode 'An Evening With DEPECHE MODE Music' konserinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.