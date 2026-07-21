Müzik tarihine iz bırakan ikonik isimleri beşinci yılında aynı çatı altında biraraya getiren PSM Loves Summer konser serisi kapsamında Zorlu PSM, Temmuz ayının en heyecanla beklenen konserlerinden birine ev sahipliği yapacak. 1976'da Londra'da başlayan ve kültürel bir devrime dönüşen Sex Pistols mirası, Steve Jones, Paul Cook ve Glen Matlock’tan oluşan orijinal kadrosu ve onlara eşlik eden solist Frank Carter'ın yüksek enerjisiyle 25 Temmuz akşamı Zorlu PSM'de olacak.

"Anarchy in the U.K.", "God Save the Queen" ve "Pretty Vacant" gibi zamansız eserleriyle müzik tarihine damgasını vuran Sex Pistols, efsanevi albümleri "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols" döneminin asi ruhunu Frank Carter'ın eşlik ettiği kadroyla sahneye taşıyor. PSM Loves Summer kapsamında gerçekleşecek Sex Pistols Featuring Frank Carter konserinin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.