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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması başvuruları başladı

        Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması başvuruları başladı

        Sabancı Vakfı, sanatın toplumsal meseleleri görünür kılma ve farklı bakış açılarını bir araya getirme gücünden hareketle düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın on birinci senesine "Hızlı Tüketim" temasıyla adım atıyor. Genç sinemacıları günümüzün tüketim kültürünü sorgulamaya davet eden yarışmanın başvuruları, 20 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 13:17 Güncelleme:
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        Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması başvuruları başladı

        Sabancı Vakfı, daha eşit ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal gelişimi destekleme vizyonuyla 50 yılı aşkın süredir faaliyetlerine devam ediyor. Bu yaklaşımın bir parçası olarak hayata geçirilen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması da genç sinemacıların yaratıcı ifade alanlarını destekleyerek toplumsal meselelerin sanat aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşmasına katkı sağlıyor.

        On birinci yılına adım atan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması, bu yıl “Hızlı Tüketim” kültürünü mercek altına alıyor. Tüketimin yalnızca satın alma ve kullanma alışkanlıklarından ibaret olmadığına dikkat çeken tema kapsamında insan ilişkilerinden psikolojiye, dijital dünyadan doğa ve çevreye uzanan etkileri genç sinemacıların özgün bakış açılarıyla ele almaya davet ediyor. Yarışma, hızlı tüketimin birey ve toplum üzerindeki etkilerini düşündürürken, daha bilinçli, sürdürülebilir ve katılımcı bir yaşam kültürünün önemine dair yeni sorular ortaya koymayı da amaçlıyor.

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        Başvurular 20 Kasım’a kadar devam edecek

        Sabancı Vakfı 11. Kısa Film Yarışması’nın başvuruları 20 Kasım 2026 tarihine kadar https://www.kisafilmuzunetki.org/tr/ adresinden devam edecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve “Hızlı Tüketim” konusunu ele alması gerekiyor. İlk olarak ön jüri tarafından değerlendirilecek eserler arasından finale kalan en az 10, en fazla 15 film için jüri son değerlendirmeyi yapacak.

        Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve/veya yapımcısından en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekiyor.

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        “Hızlı Tüketim” temasına ve teknik kriterlere uyarak eserini hazırlayan kısa filmlerin birincisi 100 bin TL, ikincisi 75 bin TL, üçüncüsü 50 bin TL ile ödüllendirilecek. Sosyal Etki Ödülü de 50 bin TL olarak verilecek.

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        #Sabancı Vakfı
        #Kısa Film
        #Hızlı tüketim
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