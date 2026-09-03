Salon İKSV'de yeni sezon başlıyor

Fiba Salon İKSV, Eylül 2026’dan Ocak 2027’ye uzanan yeni sezonunda çağdaş cazın avangart tınılarından Londra ve Berlin’in yeraltı kültürüne, Ukrayna halk ezgilerinden Beyoğlu’nun köklü bağımsız müzik mirasına uzanan geniş bir konser seçkisi sunuyor. Kapsamı genişleyen ve etkinlik takvimi yoğunlaşan Salon, sahnesini tiyatro ve edebiyat gibi farklı disiplinlere de açıyor.

Yeni sezon konserleri

Fiba Salon İKSV’nin yeni sezonu, 12 Eylül Cumartesi akşamı çağdaş cazın en özgün topluluklarından The Bad Plus’ın konseriyle başlıyor. 2000’den bu yana caz, rock ve pop arasında kendine özgü geçişler kuran ve These Are Vistas ile modern cazın klasiklerinden birine imza atan The Bad Plus, 2026’nın grubun son yılı olacağını açıkladı. 2010’da Salon’un açılış konserini veren The Bad Plus, veda turnesi kapsamında bir kez daha Salon sahnesine dönüyor.

Zeyne

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Eylül ayında bir diğer merakla beklenen isim de 18 Eylül Cuma Fiba Salon İKSV sahnesinde soul derinliğini Arap ezgileriyle buluşturacak Filistinli-Ürdünlü R&B sanatçısı Zeyne olacak.

Salon’un ekim konukları arasında ise 1 Ekim Perşembe yeni albümü Alev Apartmanı ile Brek, 2 Ekim Cuma trajikomik hikâye anlatıcılığını büyük synth melodileriyle harmanlayan Avustralyalı müzisyen Alex Cameron, 9 Ekim Cuma Doğu ezgilerini acid techno ile buluşturan Berlin yeraltı kolektifi Istanbul Ghetto Club ve 16 Ekim Cuma Arapça shoegaze projesiyle dikkat çeken Kiss Facility var. 17 Ekim Cumartesi Home Again gecesinde elektronik müziğin efsanesi Mathew Jonson (live) ile Alex Kassian DJ kabinine geçerken; 19 Ekim Pazartesi İngiliz indie-elektronik ikilisi TENDER, 30 Ekim Cuma Vegyn’nin şiirsel spoken word ve trip-hop projesi Headache dinleyicilerle buluşuyor.

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Grouper

4 Kasım Çarşamba meditatif lo-fi dünyasıyla Grouper ve öncesinde Ekin Fil, 5 Kasım Perşembe indie rock baladlarıyla The Veils ve 7 Kasım Cumartesi 11 yıl aradan sonra Salon sahnesine geri dönen Alman grup The Notwist dinleyicilerle buluşuyor. Takvimde 20 Kasım Cuma Ayyuka, 21 Kasım Cumartesi 24 yıllık kültür hafızasını sahneye taşıyan Nayah gecesinde Sattas, Ras Memo, C-Fyah, Melis Karaduman ve Özge Ürer, 28 Kasım Cumartesi ise "Dans, Ter, Gözyaşı" konseptiyle Bedük, yer alıyor.

DakhaBrakha

Yılın son konserleri arasında ise 4 Aralık Cuma Ukrayna halk müziğini teatral bir dil ve performansla harmanlayan "ethno-chaos" fenomeni DakhaBrakha ile 5 Aralık’ta ilk albümünün lansmanıyla Arda Umurhan bulunuyor.

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Büyük Ev Ablukada özel bir konser serisiyle yeni yılda Salon’da

Fiba Salon İKSV yeni yıla İstanbul alternatif sahnesinin sınırlarını sürekli yeniden çizen Büyük Ev Ablukada’nın özel konser serisiyle başlıyor. Üç geceye yayılan özel retrospektif konserler, Salon sahnesinde zamanı geriye sarıyor. Topluluk, 27 Ocak Çarşamba marşlaşmış şarkılarıyla 2012 tarihli ilk albümü Full Faça, 28 Ocak Perşembe bas, synth ve dans enerjisiyle dolu Fırtınayt ve 29 Ocak Cuma ise şehirle kurduğu ilişkiyi katmanlı ses evreninde işleyen Defansif Dizayn ile diskografisinin üç ayrı dönemini arka arkaya müzikseverlerle buluşturuyor.

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İstanbul Caz Festivali işbirliğiyle: Ferit Odman’la Caz Kulübü

İstanbul Caz Festivali işbirliğiyle düzenlenen ve caz kulübü kültürüyle doğaçlama ruhunu Fiba Salon İKSV’ye taşıyan Ferit Odman’la Caz Kulübü serisi her ay farklı bir buluşmaya sahne oluyor: 22 Ekim Perşembe hard-bop tınılarını bugünün cazıyla buluşturan Ferit Odman Quintet, 18 Kasım Çarşamba piyanoyu synth ve beat’lerle harmanlayan Çağrı Sertel ile Ferit Odman’ın serbest doğaçlama buluşması, 27 Kasım Cuma genç caz müzisyenleri ve öğrencileri aynı sahnede ağırlayacak Ferit Odman Quartet ile Jam Session gecesi ve 11 Aralık Cuma perdesiz gitarda Cenk Erdoğan ile davulda Mehmet İkiz’in projesi Lahza’nın Ferit Odman ile dinamik ortaklığı dinleyicilerini bekliyor.

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36. Akbank Caz Festivali kapsamında iki konser

Cochemea

36. Akbank Caz Festivali kapsamında Fiba Salon İKSV sahnesine konuk olacak isimler arasında 29 Eylül Salı günü Hint klasik ve halk müziği geleneklerini caz ve elektronikle harmanlayıp perküsyonu güçlü bir anlatıya dönüştüren Sarathy Korwar Drum Ensemble ile 3 Ekim Cumartesi günü spiritüel cazı Afro-Latin, funk ve saykedelik tınılarla buluşturan usta saksofoncu ve besteci Cochemea yer alıyor.

Salon’da disiplinlerarası yeni dönem

Müziğin sınırlarını aşan Fiba Salon İKSV, tiyatro, edebiyat, felsefe ve güncel tartışmaları merkezine alan yeni serileriyle çok disiplinli bir üretim ve karşılaşma alanı açıyor. Ustalık sınıfları, kitap kulüpleri, disiplinlerarası söyleşiler ve tek kişilik tiyatro oyunları, Salon’u disiplinlerarası bir platforma dönüştürüyor.

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Tiyatro Salon’da: “Sesler” ve “Harika Şeyler Listesi”

Harika Şeyler Listesi

Yeni sezonda Salon sahnesi, tiyatronun etkileyici tek kişilik anlatılarına da ev sahipliği yapıyor. Duncan Macmillan ve Jonny Donahoe’nun yazdığı, Lerzan Pamir’in yönettiği Harika Şeyler Listesi’nde Bora Akkaş, yaşamaya değer küçük şeyleri mizah ve hüzünle sahneye taşıyor. Oyun, 20 Ekim, 19 Kasım ve 7 Aralık tarihlerinde Salon izleyicisiyle buluşuyor.

Kerem Kurdoğlu’nun kaleme aldığı ve Mehmet Birkiye’nin yönettiği Sesler’de ise Salih Bademci, bir şehrin ve çocukluğun unutulmuş seslerini kayıtlar ve cihazlar eşliğinde seyirciyle buluşturuyor. Oyunun tarihleri daha sonra duyurulacak.

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Mirgün Cabas ile “Hem Evet Hem Hayır”

Çevrimiçi eğitim platformu Neo Skola işbirliğiyle hayata geçen “Hem Evet Hem Hayır”, Mirgün Cabas ve konuklarının tek bir cevabı olmayan zor soruların peşine düşeceği bir sohbet serisi. Her oturumda konuklar, farklı konulardaki gri alanları keşfe çıkarak kendi fikirlerini hem savunmaya hem de çürütmeye davet edilecek. Düşünmenin kendisini ve farklı ihtimalleri merkeze alan seride 24 Eylül’de yazar ve yeme-içme uzmanı Levon Bağış, 13 Ekim’de ekim ayında sosyolog ve akademisyen Nazlı Ökten, 17 Kasım’da ise üroloji uzmanı, robotik cerrah ve yazar Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı konuk koltuğuna oturacak. Aralık ayındaki sürpriz konuk ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

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Didem Bayındır ile “Edebiyat Salonu”

Edebiyatı farklı disiplinlerle bir araya getirerek ortak bir düşünsel alan açan ve küratörlüğünü Didem Bayındır’ın üstlendiği Edebiyat Salonu serisi; 6 Ekim Salı yazar Sema Kaygusuz ile psikiyatrist ve psikoterapist Gülcan Özer’i Shakespeare’in ölümsüz tragedyası Hamlet’in psikiyatrik ve edebi çıkmazlarında buluşturuyor. 27 Ekim Salı yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile tiyatro sanatçısı Serra Yılmaz Albert Camus’nün Veba’sı üzerinden ahlak ve sorumluluk kavramlarını incelerken; 24 Kasım Salı yazar Behçet Çelik ile yönetmen Pelin Esmer Dostoyevski’nin başyapıtı Suç ve Ceza’ya edebiyat ve sinemanın kesişiminden bakıyor. Serinin 15 Aralık Salı günkü oturumunda ise yazar Murathan Mungan ile mimar Cem Sorguç, Italo Calvino’nun kült eseri Görünmez Kentler üzerinden kentin ve hafızanın hayali coğrafyaları üzerine sohbet ediyor.

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İstanbul Tiyatro Festivali “Festival Artı” etkinlikleri

30. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ücretsiz Festival Artı programı kapsamında Fiba Salon İKSV, sahne sanatlarının yaratım süreçlerine odaklanan ustalık sınıflarına, söyleşilere ve kitap kulübü oturumlarına ev sahipliği yapıyor. Ustalık sınıflarında 19 Eylül Cumartesi koreograf Fernando Melo ve 21 Ekim Çarşamba çağdaş Fransız tiyatrosunun öncülerinden Caroline Guiela Nguyen yaratım süreçlerini paylaşıyor. Festival söyleşilerinde 22 Eylül Salı Esra Dicle moderatörlüğünde Seza Sinanlar Uslu, Zeynep Özden, Elif Sözer ve Tilbe Saran ile İvi Stangali’yi Hatırlamak, 28 Eylül Pazartesi ise Cem Erciyes moderatörlüğünde Hülya Balcı, Serdar Soydan ve Tülin Özen ile Reşat Ekrem Koçu’nun İstanbul’u başlıklı söyleşiler düzenleniyor. Festivalde sahnelenen edebiyat uyarlamalarının izini süren Eylül Görmüş ile Kitap Kulübü ise 2 Kasım Pazartesi Murat Gülsoy’un Ve Ateş Bizi Tüketiyor, 9 Kasım Pazartesi J. M. Coetzee’nin Romancının Romanı ve 30 Kasım Pazartesi Oscar Wilde’ın Dorian Gray’in Portresi eserlerini tiyatro ve edebiyat kesişiminde odağına alıyor.

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İstanbul Film Festivali işbirliğiyle özel bir gösterim

Circuit des Yeux feat. Alan Sparhawk presents “Nosferatu” (1922) 6 Kasım 2026, Cuma

Fiba Salon İKSV, İstanbul Film Festivali işbirliğiyle özel bir film gösterimine de evsahipliği yapıyor. Bram Stoker’ın Dracula romanının izinsiz uyarlaması, korku sinemasının kurucu yapıtlarından Nosferatu, Circuit des Yeux ve Alan Sparhawk’ın canlı müziği eşliğinde gösteriliyor. Circuit des Yeux, film için özel olarak bestelediği hipnotik ve tekinsiz müziği güçlü vokaliyle sahnede canlı seslendirirken, Low’un kurucularından Alan Sparhawk da bu özel gösterimde ona eşlik ediyor. F.W. Murnau’nun 1922 yapımı sessiz sinema klasiği Nosferatu, yüz yıl sonra yeni bir sesle Salon’da.

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Etkinliklerin biletleri Lale Kart ve Salon Kart üyeleri için 3 Eylül Perşembe günü saat 10.30’da başlayacak indirimli ön satışların ardından, saat 14.30’da Passo’da genel satışa açılacak.