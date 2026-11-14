Tekfen Filarmoni, COP31 İklim Zirvesi’nde sahne alacak

Tekfen Filarmoni Orkestrası, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) kapanışında, 20 Kasım Cuma günü sahne alacak. Yeşil Bölge Nurol Holding Kongre Merkezi Gazze Salonu’nda saat 18:30’da başlayacak konser, dünyanın dört bir yanından gelen liderleri, iş dünyasının temsilcilerini, bilim insanlarını ve aktivistleri müziğin birleştirici gücüyle bir araya getirecek.

Orkestranın daimî şefi ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov tarafından yönetilecek konserde, doğanın temel unsurlarını ve insan-doğa ilişkisini merkeze alan özel bir repertuvar sunulacak. Burcu Karadağ ve Aykut Köselerli’ye eşlik edecek Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın programında dinleyiciler Doğu ve Batı enstrümanlarının ahengine şahitlik edecek.

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Müziğin Evrensel Diliyle: “Su, Hava, Ateş ve Yenilenme”

COP31 için özel olarak belirlenen repertuvar, “Su, Hava, Ateş ve Yenilenme” temaları etrafında bir araya geliyor. Programın açılış parçası olan Bedřich Smetana’nın “Vltava (Moldau)” eserinde, Vltava Nehri’nin kaynakları, akışı ve kıyılarındaki yaşam anlatılıyor. Ardından seslendirilecek Fazıl Say’ın ney ve orkestra için bestelediği “Hezarfen” konçertosunda, Hezarfen Ahmed Çelebi’nin Boğaz üzerinde uçuşuna ilişkin efsane betimleniyor. Neyin nefesle hayat bulan sesi, hava temasıyla ilişkilendiriliyor. Programın sonunda ise ateş ve dönüşüm teması için seçilen Igor Stravinsky’nin “Ateş Kuşu Süiti” ile ise yenilenme, umut ve sürdürülebilir bir geleceğe olan inanç vurgulanıyor.

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Program “su yaşam verir, hava nefes sağlar ve ateş dönüşüme liderlik eder” mesajını aktarmayı hedefliyor.