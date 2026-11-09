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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Yapay zekadan şehir belleğine

        Yapay zekadan şehir belleğine

        12 Kasım'da başlayacak Ankara Film Festivali, zengin film seçkisinin yanı sıra etkinlikleriyle de heyecan uyandırıyor. Yapay zekâ odaklı atölye ve söyleşilerden usta yönetmen Doris Dörrie'nin masterclass'ına, setlerdeki emek mücadelesinden şehir belleğine uzanan Etkinlik Programı, geleceğin sinemacıları, sektör profesyonelleri ve film tutkunları için ilhâm verici bir buluşma alanı açacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 15:34 Güncelleme:
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        Yapay zekadan şehir belleğine

        Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen ve 12-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 37. Ankara Film Festivali, zengin film seçkisinin yanı sıra sinemanın geleceğini, üretim pratiklerini ve sektörel gerçekleri masaya yatıran etkinlikleriyle izleyiciyle buluşuyor.

        Oyuncular Sendikası Anlatıyor: Kamera Arkasının Gerçekleri

        Kamera önünde ve sahnede ışıklar altında süren parıltının ardındaki mesleki gerçekler, festivalin ilk gününde Oyuncular Sendikası’nın katılımıyla gündeme taşınıyor. Moderatörlüğünü Oyuncular Sendikası Örgütlenme Uzmanı Demet Koca’nın üstleneceği oturumda; Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Zuhal Olcay ve Yönetim Kurulu Üyesi Esin Aslan, sektörün görünmeyen yüzünü masaya yatırıyor. Setteki fiili çalışma süreleri, mesleki güvencesizlik, telif hakları ve örgütlü mücadelenin hayati gerekliliğinin tartışılacağı buluşma, senaryonun dışında kalan somut çalışma koşullarını konuşmak üzere 13 Kasım Cuma günü saat 13.00’te Kızılay Büyülü Fener Salon 1’de gerçekleştirilecek.

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        Zeki Ökten ve Zeki Demirkubuz’un Ankara’sı

        Filmlerin çekildiği kentsel alanları yürünebilir hafıza rotalarına dönüştüren Ofilm Route, video-deneme gösterimi ve söyleşiden oluşan özel bir oturumla kentin sinematografik geçmişine ayna tutuyor. Sinema, Mekân, Kolektif Bellek Üzerine: İki Zekinin Ankarası” başlıklı buluşma, Ankara’yı kendine has kadrajlarla belgeleyen iki usta-çırak auteur’ün; Zeki Ökten ve Zeki Demirkubuz’un sinemasına odaklanıyor. 1970’lerin sonundan 2010’lu yıllara uzanan bir hatta “Sürü” (1978), “Düttürü Dünya” (1988), “Masumiyet” (1997), “İtiraf” (2001) ve “Yeraltı” (2012) filmlerinin Başkentle, kentsel dönüşümle ve karakterlerin ruh haliyle kurduğu ilişkinin izini sürecek etkinlik, 15 Kasım Pazar günü saat 17.15’te Kızılay Büyülü Fener Salon 4’te takip edilebilecek.

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        Doris Dörrie Ankara’da

        Festival, Goethe-Institut Ankara’nın katkılarıyla çağdaş Alman sineması ve edebiyatının en özgün yaratıcılarından Doris Dörrie’yi Ankara’da ağırlıyor. “Erkekler…” (Men…, 1985), “Hiç Kimse Beni Sevmiyor” (Nobody Loves Me, 1994) ve “Kiraz Çiçekleri” (Cherry Blossoms, 2008) gibi uluslararası alanda derin iz bırakan kurmacalarından Zen felsefesini merkeze alan belgesellerine uzanan zengin külliyatıyla tanınan Dörrie; yönetmenlik kimliğinin yanı sıra kaleme aldığı romanlar, öyküler ve yaratıcı yazarlık metinleriyle de çok yönlü bir anlatıcı portresi çiziyor. Usta yönetmen, edebiyat ile sinemanın birbirini nasıl beslediğini, gündelik hayatın görünmeyen kırılganlıklarından sahici karakterler damıtmanın yollarını ve onlarca yıla yayılan yönetmenlik pratiklerini katılımcılarla paylaşacak. Sinema yazarı Esin Küçüktepepınar moderatörlüğünde gerçekleşecek buluşma, 18 Kasım Çarşamba günü saat 18.30’da Kızılay Büyülü Fener Salon 3’te izleyicilerle buluşacak.

        Doris Dörrie
        Doris Dörrie
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        Üretken Yapay Zekâ ve Sinema

        Üretken yapay zekânın sinemadaki dönüştürücü rolü; stüdyo pratiklerinden bağımsız yaratıcı süreçlere ve uygulamalı bir atölyeye uzanan üç farklı etkinlikle festival gündemine taşınıyor:

        Hollywood’dan Yeni Nesil Estetiğe: Sinemada Yapay Zekâ ve Görsel İnşa

        ABD Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle ve American Film Showcase Programı kapsamında düzenlenecek söyleşi; stüdyo geleneği ile yeni nesil teknolojilerin kesişim noktasına odaklanıyor. Kariyerine büyük ölçekli Marvel prodüksiyonlarında başlayan, Russo Kardeşler’in kurduğu AGBO bünyesinde Netflix, Universal ve Disney projelerinin kreatif geliştirme süreçlerinde yer alan ve günümüzde üretken görsel modellerin öncülerinden Luma AI’ın Kreatif Araştırma Ekibi Baş Sanatçısı olarak görev yapan Jacob Russo etkinlikte konuşmacı olacak. Ön görselleştirmeden dijital sahne inşasına uzanan süreci ve yapay zekânın stüdyo estetiğini nasıl dönüştürdüğünü tartışacak söyleşi, 14 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Kızılay Büyülü Fener Salon 2’de yapılacak.

        Jacob Russo
        Jacob Russo
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        Luma AI ile Sinematik Dünya Tasarımı ve Film Üretim Atölyesi

        Jacob Russo, festival kapsamında teoriyi pratiğe dönüştürecek özel bir atölye çalışması da gerçekleştirecek. ABD Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle American Film Showcase kapsamında ve TAD ConnectUSA American Corner Ankara ev sahipliğinde düzenlenecek atölyede katılımcılar; Luma AI’ın üretken araçlarını kullanarak metinden videoya (text-to-video), çoklu sahne tutarlılığı, kamera hareketleri ve atmosfer inşası prensipleri üzerinden kendi kısa görsel sekanslarını üretecek. Sınırlı kontenjana sahip ve katılım sertifikalı bu uygulamalı çalışma, 15 Kasım Pazar günü 13.00-17.00 saatleri arasında Türk-Amerikan Derneği ConnectUSA American Corner Ankara’da İngilizce olarak gerçekleştirilecek.

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        Yapay Zekâ, Yaratıcılık ve Sinema

        Yapay zekânın sinemadaki yeri ve yarattığı dönüşüm; bizzat bu teknolojiyi üretiminde kullanan yönetmenlerin gözünden masaya yatırılıyor. Sinema yazarı Tuba Büdüş’ün moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda; festivalin “Taptaze” bölümünde yer alan “Uyuyan Kadın” (A Woman Asleep, 2024) filminin yönetmeni Vikki Bardot (Gizem Avcıoğlu) ile üretken yapay zekâ araçlarıyla hazırlanan ilk uzun metraj belgesel “Gerçek Ötesi”nin (Post Truth, 2024) yönetmeni Alkan Avcıoğlu bu özel söyleşide bir araya geliyor. İki sinemacı; kendi pratiklerinden yola çıkarak yapay zekânın sunduğu yeni imkânları, sektörde yarattığı endişeleri ve gerçek ile kurmaca arasındaki sınırların silikleştiği bu yeni anlatı çağında sinema dilinin geleceğini tartışacak. Söyleşi, 19 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Kızılay Büyülü Fener Salon 2’de gerçekleşecek.

        Atillâ Dorsay
        Atillâ Dorsay
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        Festivalde İmza Günü: Atillâ Dorsay ve Leman Dorsay okurlarıyla buluşuyor

        Festival kapsamında bu yıl Kitle İletişim Ödülü’nün sahibi olan usta sinema yazarı ve eleştirmen Atillâ Dorsay ile yazar Leman Dorsay festival takipçileri ve kitapseverlerle buluşuyor. Türkiye sineması ve dünya kültür mirası üzerine onlarca başvuru kaynağına imza atan Atillâ Dorsay; aralarında “Hayatımızı Değiştiren Filmler (2020-2025)”, “50 Unutulmaz Film Bir Daha”, “Sinema ve Kadın”, “Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları”, “Yaşam ve Ölüm Kentleri” ve “Benim ‘6 Silahşörler’im”in de yer aldığı geniş külliyatından kitaplarını sinemaseverler için imzalayacak. Edebiyat ve anı kitaplarıyla tanınan Leman Dorsay ise “Kadın ve Yaşam” ile “Bu Da Benim Hayatım” adlı eserleriyle imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek. İmza günü etkinliği, 13 Kasım Cuma günü saat 15.00’te Kızılay Büyülü Fener Sineması fuayesinde gerçekleştirilecek.

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        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun destekleriyle gerçekleştirilecek 37. Ankara Film Festivali’nin gösterim biletleri Biletinial’da ve Kızılay Büyülü Fener Sineması gişelerinde satışa sunuldu. Seans takvimi ve tüm detaylara filmfestankara.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

        Festival kapsamındaki tüm söyleşi, panel ve atölyeler ücretsiz gerçekleşirken, kontenjanla sınırlı olan etkinliklere katılım için kayıtlar repertuvar.co adresi üzerinden yapılmaktadır.

        ETKİNLİK PROGRAMI

        • Senaryo Dışı: Oyuncunun Çalışma Hayatı (Panel) Tarih & Saat: 13 Kasım 2026, Cuma | 13:00 Yer: Kızılay Büyülü Fener, Salon 1 Moderatör: Demet Koca Konuklar: Zuhal Olcay, Esin Aslan Oyuncular Sendikası iş birliğiyle.
        • Atilla Dorsay & Leman Dorsay (İmza Günü) Tarih & Saat: 13 Kasım 2026, Cuma | 15:00 Yer: Kızılay Büyülü Fener, Fuaye
        • Hollywooddan Yeni Nesil Estetiğe: Sinemada Yapay Zekâ ve Görsel İnşa (Söyleşi) Tarih & Saat: 14 Kasım 2026, Cumartesi | 20:00 Yer: Kızılay Büyülü Fener, Salon 2 Konuşmacı: Jacob Russo ABD Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle ve American Film Showcase Programı kapsamı
        • Luma AI ile Sinematik Dünya Tasarımı ve Film Üretim Atölyesi (Atölye) Tarih & Saat: 15 Kasım 2026, Pazar | 13:00 – 17:00 Yer: Türk-Amerikan Derneği ConnectUSA American Corner Ankara Yürütücü: Jacob Russo ABD Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle, American Film Showcase kapsamında ve TAD ConnectUSA American Corner Ankara ev sahipliğinde.
        • Sinema, Mekân, Kolektif Bellek Üzerine: “İki Zekinin Ankarası” (Video-Deneme Gösterimi, Panel & Söyleşi) Tarih & Saat: 15 Kasım 2026, Pazar | 17:15 Yer: Kızılay Büyülü Fener, Salon 2 O’film Route iş birliğiyle
        • Masterclass: Doris Dörrie (Ustalık Sınıfı) Tarih & Saat: 18 Kasım 2026, Çarşamba | 18:30 Yer: Kızılay Büyülü Fener, Salon 3 Konuk: Doris Dörrie Moderatör: Esin Küçüktepepınar Goethe-Institut Ankara katkılarıyla.
        • Yapay Zekâ, Yaratıcılık ve Sinema (Söyleşi) Tarih & Saat: 19 Kasım 2026, Perşembe | 20:00 Yer: Kızılay Büyülü Fener, Salon 2 Konuşmacılar: Alkan Avcıoğlu, Vikki Bardot (Gizem Avcıoğlu) Moderatör: Tuba Büdüş

        Etkinliklere Katılım: Festival kapsamındaki tüm söyleşi, panel ve atölyeler ücretsizdir. Kontenjanla sınırlı olan etkinliklere katılım için kayıtlar repertuvar.co adresi üzerinden yapılmaktadır.

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        #Yapay Zeka
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