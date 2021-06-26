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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: Kültürel mirasımızı koruyarak kullanmak, yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak vazifemizdir

TG Expo tarafından düzenlenen, koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve teknoloji sektörlerini bu yıl beşinci kez bir araya getiren Heritage İstanbul, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katıldığı oturumla son buldu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: Kültürel mirasımızı koruyarak kullanmak, yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak vazifemizdir
Heritage İstanbul tamamlandı
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HABERTURK.COM

Heritage İstanbul'da konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, toplum hayatının üç temel üzerinde var olduğunu ifade ederek, "Somut miras, somut olmayan miras ve sonuncusu ise bütün bunlardan ilham alınarak ortaya konulan yenilikler anlamında sanattır" dedi. Demircan, geçmişten ilham alan yeniliklerin fark yaratabildiğini aktararak, "Medeniyetimizin bütün katmanlarının üzerinde biriken somut ve somut olmayan kültürel mirasımızı koruyarak kullanmak, yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak vazifemizdir" diye konuştu.

Kültürün toplumlar için üretimdeki değerine değinen Ahmet Misbah Demircan, "Kültürümüz olmadan hiçbir yenilik ve sanata sahip olamayacağını ve kültürümüze ait somut ve somut olmayan kültürel miras olmadan geleceğe bakamayacağımızı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Kültür varlıklarını korumak konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığının gayretlerine de dikkati çeken Demircan, Türkiye'de tescilli kültür varlıklarının 116 bin adede ulaştığını açıkladı.
Sergi alanları, konferanslar, miras sohbetleri ve atölyelerle ziyaretçilerine kültürel ve tarihi anlar yaşatan Heritage İstanbul, katılımcılara 3 gün boyunca hibrit fuar deneyimi sundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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