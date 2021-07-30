Hacı Bektaş Veli anma etkinlikleri 0:00 / 0:00

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Ülkemizin önerisi ve üye diğer ülkelerin de destekleriyle 2019'da UNESCO 40'ıncı Genel Konferansında alınan kararla, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yıldönümü, Yunus Emre’nin vefatının 700'üncü yıldönümü ve Ahi Evran'ın doğumunun 850'nci yıldönümü de UNESCO Anma ve Kutlama Yıldönümleri Programı'na alındı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan genelgeyle de 2021 yılı Hacı Bektaş Veli Yılı olarak ilan edildi. Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla 'Bir Velinin Varisiyiz Mirasımız Aşktır Bizim' temasıyla düzenlenen anma etkinlikleri büyük ses getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıl boyunca yaptığı konuşmalarda Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'da barış ve kardeşliği tesis ettiğini, onun mirasına sahip çıkmanın ise herkese düşen bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılının Hacı Bektaş Veli Yılı ilan edilmesinin ardından bir genelgeyle tüm illerde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde Hacı Bektaş Veli’nin öğretilerinin anlatılacağı etkinlikler düzenlenmesi kararlaştırıldı. Mehmet Nuri Ersoy, "Bu etkinlikler milli ve manevi değerlerimizin yeniden idraki ve ilanıdır. Hacı Bektaş Veli'nin, 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' çağrısına karşı milletçe sunduğumuz sözümüzdür. Kardeşliğimizin, daim ve derin kalacağının teminatıdır. Anadolu topraklarında yeşerttiğimiz bu irfanın, başka kültürlere, başka toplumlara yol göstermesi için beslediğimiz umuttur" ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Veli anma etkinlikleriyle ilgili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aytekin’in katılımıyla Grand Pera’da basın toplantısı düzenlendi. UNESCO Türkiye Türkiye Millî Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz’un da canlı bağlantıya katıldığı toplantıda Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yıldönümü nedeniyle hazırlanan tanıtım filmi gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, konuşmasına Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili üzüntülerini dile getirerek başladı. Demircan, "Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, ben ve diğer bakan yardımcısı arkadaşlarım yangın bölgelerindeydik. Bundan sonra da yine bölgeye giderek devletimizin seferber olduğu çalışmalara katılacağız. Bu felâketi hep birlikte aşacağımıza inancımız tam" dedi.

Ahmet Misbah Demircan, "Bakanlık olarak daha önce çeşitli destekler vererek katkı sunduğumuz Hacı Bektaş Veli'nin anma programlarına geçen yıl, 'Bir Velinin Varisiyiz Mirasımız Aşktır Bizim' temasıyla ve UNESCO iş birliğiyle ev sahipliği yaptık. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un katılım sağladığı etkinliklerde Hacı Bektaş Veli’nin öğretisine yakışır bir kardeşlik ortamı sağlandı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanan genelgede Hacı Bektaş Veli'nin hem ülkemiz hem de dünya için ne denli büyük bir değer olduğunun güçlü bir biçimde vurgulanması, kıymetli düşüncelerinin gelecek nesiller tarafından anlaşılıp benimsenmesi amacıyla yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesinin istendiğini belirten Bakan Ahmet Misbah Demircan, şunları söyledi; "Düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, birlik, beraberlik, kardeşlik ve barış öğütleyen, 13'üncü yüzyıla damgasını vuran, 800 yıl sonra bugün dahi yolumuza ışık olan Hacı Bektaş Veli’nin felsefesinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için üstendiğimiz bu sorumluluk bizler için bir şeref madalyasıdır. Hacı Bektaş Veli, bilim ve öğretim merkezi kurarak ortaya koyduğu düşünce, fikir ve kâmil akıl ile Anadolu’da birlik ve beraberliğe büyük katkı sağlamıştır. İnsanlara tasavvufun inceliklerini anlatan Hacı Bektaş Veli, Bektaşilik'in öncüsü olmuş, bilgi ve erdem kandilini yaktığı Anadolu’da, Hakk’a ulaşmanın, dört kapı kırk makamdan geçerek hakikate kavuşmanın yollarını talebelerine öğretmiş, öğretileriyle binlerce halife yetiştirmiştir. Bütün insanlığı sevgi, barış ve kardeşliğe çağıran Hacı Bektaş Veli'yi bu yıl, 'İnsanlığın Özü, Pir Veli'nin Sözü' temasıyla anacağız."Ahmet Misbah Demircan, bakanlığın öncülüğünde UNESCO ve kamu kuruluşlarının işbirliğiyle 3 - 4 Ağustos'ta düzenlenecek Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750'nci Yıldönümü Anma Etkinliklerinin, bu yıl da Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesi ve külliyesinin bulunduğu Nevşehir’deki Hacı Bektaş-ı Veli Müzemizin avlusunda yapılacağını belirtti.

Hacı Bektaş Müzesi'nde restorasyon işlemleri tamamlanan üç kıymetli eserin ziyaretçilerin ilgisine sunulacağını vurgulayan Ahmet Misbah Demircan, Osmanlı döneminden bir sancak, bir seccade ve bir örtünün, müzenin 'Kiler Evi' bölümünde ziyarete açılacağını söyledi.

Hacı Bektaş Veli'nin insan sevgisine, hikmete ve irfana dayalı felsefesi ışığında bu yıl birçok önemli organizasyon düzenleneceğini anlatan Ahmet Misbah Demircan, şöyle devam etti; "Bakanlığımız, Türk Tarih Kurumumuz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitemiz, Hacı Bayram Veli Üniversitemiz, Nevşehir Valiliğimiz iş birliğiyle 3 Ağustos'ta Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli Sempozyumu düzenleyeceğiz. Tüm gün sürecek etkinlikte Horasan, Anadolu, Rumeli ve İstanbul Bektaşi Erenlerinin felsefeleri düşünce ve öğretilerinin ele alınacağı oturumlara yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler katılacak. Restorasyonu bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen Hacı Bektaş Veli'nin de bir süre kaldığı 800 yıllık Kadıncık Ana Evi’ni Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile yeniden ziyarete açacağız. Anadolu’nun temel yapı taşları olan, birlik harcımızı karan, Kiminin diliyle, kiminin sesiyle, kiminin düşüncesiyle, kiminin şiirleriyle, kiminin ise başka eserleriyle bugünümüzü inşa eden erenlerimizi 'Çoktur Sevenleri, Anadolu Erenleri' isimli sergimizle bir kez daha hatırlatacağız. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün ortak hazırladığı sahne programında, dönemden bir kesit canlandırılacak ardından Nefeslerden ve Deyişlerden oluşan eserler seslendirilecek."

Ahmet Misbah Demircan, bakanlığın koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecek etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsellerin www.hacibektasvelietkinlikleri.com web sayfasından ilan edildiğini ve bunların valilikler aracılığıyla bütün şehirlere yayıldığını belirterek, "Böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi Hacı Bektaş Veli'nin hem ülkemiz hem de dünya için büyük bir değer olduğunun güçlü bir biçimde vurgulanması, yapılacak tüm etkinliklerde birlik ve bütünlüğün sağlanarak hedeflenen niteliğe ulaşılmasını amaçladık" dedi.