Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 3 yıl önce ölümden dönmüş

        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yaşanan kritik bir ayrıntı, aradan geçen 3 yılın ardından ilk kez gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 17:22 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Depremin hemen ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malatya’da koordinatör bakan olarak görevlendirilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehirde yürütülen kriz yönetimi ve koordinasyon çalışmalarını bizzat yerinde takip etti.

        İKİNCİ BÜYÜK DEPREME YAKALANDI

        İlk depremin ardından hemen Malatya’ya intikal eden Bakan Ersoy, Valilik binasında yapılan koordinasyon ve değerlendirme toplantısı sırasında meydana gelen ikinci büyük depreme yakalandı. Ersoy, şiddetli sarsıntı sırasında kısmen çöken enkazdan yara almadan çıktı.

        DUYGUSAL ANLARA SEBEP OLDU

        Bakan Ersoy’un, deprem sürecinde Malatya’ya defalarca gelmesine rağmen, söz konusu olay bugüne kadar kamuoyunda yer almadı. Aradan geçen 3 yılın ardından yaşanan kritik an Bakan Ersoy'un Malatya’daki son ziyareti sırasında yeniden hatırlandı ve duygusal anlara sebep oldu.

        2 MİLYARLIK HİBE SAĞLANDI

        REKLAM

        6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında Hatay’daki programlarının ardından Malatya’ya geçen Bakan Ersoy, Valilikte gerçekleştirdiği basın açıklaması sırasında yaşadığı duygusal anlar o kritik durumun hafızasında hâlâ canlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

        Ersoy yaptığı açıklamada, depremin ardından 11 ilde 5 bin 119 kültür varlığında hasar tespiti yapıldığını, bugüne kadar 63 restorasyon projesinin tamamlandığını, yalnızca kültür varlıkları için 7,3 milyar liralık kaynak kullanıldığını ve özel mülkiyetteki tescilli yapılara ise yaklaşık 2 milyar liralık hibe sağlandığını açıkladı.

        YATIRIMLARI YERİNDE İNCELEDİ

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü vesilesiyle kentte yürütülen kültür varlığı restorasyonları, vakıf eserlerinin ihyası ve devam eden yatırımları yerinde inceledi. Ersoy'a, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eşlik etti. Ersoy, yaklaşık 6 ay boyunca mesai arkadaşlarıyla birlikte sahada çalışmaları koordine ettiklerini söyledi.

        Deprem sürecinde Malatyalı vatandaşların yanında kalmaya, yaşanan sıkıntılara çözüm üretmeye ve şehrin yeniden ayağa kalkması için gereken tüm adımların hızla atılmasını sağlamaya gayret ettiklerini ifade eden Ersoy, Malatya halkının kendisini bir hemşehri olarak kabul etmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

        Ersoy, bugün ulaşılan her başarının, büyük felaket karşısında dahi dimdik ayakta duran Malatya halkının iradesinin eseri olduğunu belirterek, gösterilen sabır, güven ve destek dolayısıyla tüm depremzedelere teşekkür etti.

        #Mehmet Nuri Ersoy
        #Malatya depremi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi