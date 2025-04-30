Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açıkladı: Dünyaca ünlü sanatçıların eserleri gelecek

Bu yıl, 20 şehirde düzenlenecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 5 Nisan'da Adana'da başladı. 219 gün sürecek olan festival, 10 Kasım'da Antalya'da tamamlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın en büyük Türkiye Kültür Yolu Festivali ile ilgili düzenlediği basın toplantısında festivalin; kütür, sanat ve ekonomiye olan katkılarından söz etti

Dünyanın en büyük festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde dünyaca ünlü ressamların sergilerine bu yıl da festivalde yer verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın toplantısının ilk bölümünde 2025 ilk çeyrekte turizm verileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Salvador Dali; ‘Sürrealizmin Başyapıtları’, Henri Matisse ise ‘Çizginin ve Çizimin Sadeleştirilmesine Doğru’ sergisiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Bu isimlere ilave olarak Marc Chagall; Ankara’da, Joan Miró; İzmir’de, René Magritte; Antalya’da, Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas ve Auguste Rodin ise Nevşehir ve Diyarbakır’da yer alacak.

REKLAM Öte yandan 2024’te İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da sergilenen Pablo Picasso, bu yıl Anadolu’da 7 şehirde (Adana, Bursa, Van, Kayseri, Gaziantep, Mardin ve Diyarbakır) sanat severlerle buluşacak. ♦ Salvador Dali (1904-1989): Sürrealizmin dünyadaki en önemli temsilcisi olan İspanyol ressam Dali, en ünlü tablosu, tüm Sürrealist tabloların en tanınmışı olan 'Belleğin Kalıcılığı'nı 1931’de tamamladı. ♦ Henri Matisse (1869-1954): Fransız ressam Matisse, Fovizm akımının öncüsüdür. Matisse’in sanat anlayışı, renk ve formun bağımsız ve güçlü bir şekilde kullanılmasına dayanır. ♦ Marc Chagall (1887-1985): Sürrealizmin önemli temsilcilerinden olan Rus asıllı Fransız ressam. Resmin yanı sıra gravür, mozaik ve vitray eserleriyle de tanınır. ♦ Joan Miró (1893-1983): İspanyol ressam ve heykeltıraş Joan Miró, aynı zamanda çinko levhalar üzerine yaptığı litografi eserleriyle de tanınır. ♦ René Magritte (1898-1967): Gerçeküstücülük akımının en önemli temsilcilerinden sayılan Belçikalı ressamın düş ürünü temaları işlediği resimleri, komedi, korku, tuhaflık ya da ilginçlik kavramlarının bir karışımıdır. Bir dönem reklam çizimleri de yapmıştır.

♦ Edgar Degas (1834-1917): Fransız ressam, heykeltıraş ve çizer Degas, İzlenimcilik akımının kurucularından biri kabul edilse de ressam bu terimi reddedip gerçekçi olarak tanınmayı tercih ettiğini açıklamıştır. Auguste Rodin (1840-1917): Dünyada modern heykel akımının öncüsü olarak bilinen Fransız heykeltıraş Rodin, dünyaca ünlü Düşünen Adam heykelinin de yaratıcısıdır. ♦ Pablo Picasso (1881-1973): İspanyol ressam, heykeltıraş, sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarı Pablo Picasso, Kübizm ve Gerçeküstücülük akımlarında 20. yüzyıl sanatının en iyi bilinen isimlerindendir. REKLAM STEVE MCCURRY GELECEK National Geographic Dergisi’nin 1985 Haziran sayısının kapak fotoğrafı olan ‘Afgan Kızı: Şarbat Gula’ ile dünyaca tanınan ABD'li fotoğrafçı ve foto muhabiri Steve McCurry bu yıl Kültür Yolu Festivali'nde yer alacak. Steve McCurry'nin 40 yıl önce çektiği 'Afgan Kızı' fotoğrafı, birçok ödüle lâyık görüldü.

Steve McCurry, İstanbul’da 'The Haunted Eye' başlıklı sergisinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek. BOLŞOY TİYATRO OPERA VE BALESİ Rus sahne sanatının dünyaca ünlü simgesi, dünyanın en köklü sanat kurumlarından Bolşoy Tiyatro Opera ve Balesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, dünyaca ünlü bale gösterilerinden 'Kuğu Gölü Balesi' ile 'Romeo ve Juliet’i İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneleyecek. Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bu yıl; Manisa, Kayseri, Malatya ve Mardin eklendi. REKLAM ŞAKİR PAŞA AİLESİNİN BEŞ HARİKASI SERGİSİ Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan bir ailenin içinden çıkan beş büyük sanatçı Fahrelnissa Zeid, Aliye Berger, Nejad Melih Devrim, Füreyya Koral ve Cevat Şakir Kabaağaçlı ilk kez aynı sergide buluşuyor. “Şakir Paşa Ailesi'nin 5 Harikası” sergisi, sadece eserleriyle değil, aile arşivinden alınan mektuplar, fotoğraflar ve belgelerle de Türkiye’nin sanat ve düşünce tarihine bir yolculuk sunuyor.

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU’NUN MÜZE EVİNİN ZİYARETE AÇILMASI Anadolu’ya tutkulu, sanatıyla iz bırakan öncü bir sanatçı, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun mimar Turgut Cansever tarafından tasarlanan Kalamış’taki müze evi, 50. ölüm yıldönümünde özel bir ziyaretle halka açılıyor. Sadece Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek bu özel ziyarette sanatçıya ait çok sayıda eser ve hatıralar görülebilecek. Proje sanatçının ilham veren sanat yolculuğunu keşfetmeye davet ediyor. REKLAM İZ VE BELLEK: BALKAN NACİ İSLİMYELİ SERGİSİ Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Balkan Naci İslimyeli’nin eserleri, uzun bir aradan sonra başkentli sanatseverlerle geniş bir koleksiyon eşliğinde buluşuyor. Mustafa Ayaz Müzesi’nde gerçekleşecek sergide, sanatçının düşünce ve sanatla örülü dünyasına bir yolculuğa çıkılacak. MİRAS GORDİON SERGİSİ Bu sergi, Türk çağdaş sanatının önemli temsilcilerini bir araya getirerek kültürel bellek, miras ve zamansız anlatılar üzerinden izleyicileri derin bir sanat yolculuğuna davet ediyor. Sergide, resimden heykele, seramikten enstalasyona, dijital sanattan farklı çağdaş tekniklere uzanan 30’dan fazla eser yer alacak. Sergi Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde gerçekleşecek.

ANDREA VANZO Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Andrea Vanzo, bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde İstanbul’da sahne alacak. REKLAM Sanatçı Gökhan Doğan tarafından geliştirilen, yapay zekâ destekli etkileşimli bir dijital sanat deneyimi olan Seyya isimli bu eser, izleyiciyi Göbeklitepe’den başlayarak günümüze uzanan bir zaman yolculuğuna davet eder. Lidar ve görüntü işleme teknolojileri sayesinde izleyiciyi algılayan sistem, izleyiciyi geçmiş medeniyetlerde yaşamış bir figür olarak yeniden kurgular. Yapay zekâ, izleyicinin duruşunu, hareketlerini ve varlığını analiz ederek kişiye özel bir deneyim oluşturur. KÖKLERE YOLCULUK Türk resim sanatının tarihsel yolculuğunu dijital sanatın olanaklarıyla yeniden yorumlayan Köklere Yolculuk sergisi, geçmişin izlerini günümüzün teknolojik ifadeleriyle birleştirerek sanatın zaman ve mekân ötesi gücüne vurgu yapıyor. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi envanterinden seçilen 10 eser, 10 dijital sanatçıya iletilmiş, sanatçılar, bu eserleri hareketli görüntüler, yapay zekâ görselleştirmeleri, veri işleme teknikleri ve etkileşimli anlatımlar aracılığıyla dönüştürmüştür.