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        Haberler Magazin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını lanetledi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını lanetledi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesini hedef alan terör saldırısına ilişkin; "Türkiye'mizin istikrarına ve huzuruna karşı yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 09:42 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:42
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        "Bu alçak saldırıyı lanetliyorum"
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Macaristan Milli Günü dolayısıyla CSO Ada Ankara'da düzenlenen programa katıldı.

        Mehmet Nuri Ersoy, burada yaptığı konuşmada, ülkemizde yaşanan hain terör saldırısına ilişkin açıklamada bulunarak; "TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve ailesine baş sağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Bu hain terör saldırısında yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Türkiye'mizin istikrarına ve huzuruna karşı yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum" diye konuştu.

        Konuşmasına İngilizce olarak devam eden Mehmet Nuri Ersoy, 'Yüz Yıllık Dostluk ve İş Birliği' temasıyla kutlanan Türk - Macar Kültür yılı boyunca, '100'üncü yılda 100 etkinlik' gerçekleştirme hedefiyle yola çıktıkları bu süreçte her iki ülkede kültür ve sanat değerlerinin seçkin etkinliklerle, prestijli mekanlarda deneyimleme şansı bulduklarını dile getirdi.

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        "HER TÜRLÜ ÇABANIN İÇİNDE OLMAYA HAZIRIZ"

        Bakanlık olarak yürüttükleri titiz ve kapsamlı çalışmalarla bugüne dek Macaristan'da 100'ü aşkın etkinlik gerçekleştirdiklerini ve bu etkinliklerde 800'e yakın kültür sanat insanının görev aldığını ifade eden Mehmet Nuri Ersoy; "Aynı şekilde, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, ülkemizin çeşitli şehirlerinde, Macaristan'ın zengin kültürünü tanıtan birbirinden güzel etkinliklere halkımızın büyük ilgi gösterdiğine de memnuniyetle şahit oluyoruz. Her fırsatta vurguladığımız gibi, Türk - Macar dostluğunu kültür ve sanatla daha ileri taşımak için her türlü çabanın içinde olmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

        Mehmet Nuri Ersoy, iki ülkenin ortak tarihinin doğasına adanmış, Macar Operası ile Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının, Türk ve Macar solistler ile sahne alacağı 'Macar Bestecileri Konseri'nde emeği geçenleri de tebrik ederek, şunları kaydetti; "Sayın Büyükelçinin şahsında tüm Macar halkının ve Macaristan'ın Milli Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, dost ülkemizin kalkınma ve refahının devamı için iyi dileklerimi ifade etmek istiyorum. Türkiye ve Macaristan arasında köklü bağlardan gelen dostluk ilişkilerimizin, kültürün ve sanatın kucaklayıcı dokusuyla, önümüzdeki yıllarda güçlenerek devamını diliyor, hepinize en içten selamlarımı sunuyorum."

        Fotoğraflar: AA, DHA

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