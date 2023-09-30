Haberler Gündem Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 personel alımı ne zaman, şartları nelerdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 personel alımı yapıyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alımı yapıyor. Türkiye genelinde birçok ilde istihdam edilecek sözleşmeli sanatçı alımının; obua, flüt, keman, piyano, viyolo, trombon, vurmalı çalgılar, tanbur, ney gibi daha birçok alana yapılması bekleniyor. Peki, "Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 personel alımı ne zaman, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar... Habertürk Giriş: 30.09.2023 - 23:38 Güncelleme: 30.09.2023 - 23:38 facebook

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlanırken, başvuru detayları netlik kazandı. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa illerine istihdam edilecek personel alımının Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu ve Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu gibi birçok farklı alanda görev alması bekleniyor. Peki, Peki, "Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 personel alımı ne zaman, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?" İşte ayrıntılar...

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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SANATÇI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde; 1- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 6- 5649 sayılı Kanun uyarınca yapılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.