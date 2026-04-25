Kültür Yolu Festivali Mezopotamya’nın kalbi Şanlıurfa’da başladı

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen açılış konuşmalarıyla başladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ilk durağı olan Şanlıurfa’daki açılışa Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ile Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

GÖBEKLİTEPE SERGİSİNİ ROMA VE BERLİN’DE MİLYONLAR HAYRANLIKLA İZLEDİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan açılış konuşmasında, Şanlıurfa’nın insanlık tarihindeki eşsiz konumuna dikkat çekerek, kentin medeniyetin doğduğu topraklar arasında yer aldığını ifade etti. Göbeklitepe’nin dünya tarihine bakışı değiştiren bir keşif olduğunu vurgulayan Alpaslan, Karahantepe ve Taş Tepeler havzasının yalnızca geçmişe değil, geleceğe de ışık tuttuğunu belirtti.

Alpaslan, Şanlıurfa’da gerçekleştirilen müze yatırımları ve restorasyon çalışmalarına da değinerek; Şanlıurfa Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi, Harran Kümbet Evleri, Birecik Kalesi, Harran Kalesi, Harran Ulu Camii ve Hamamı, Bozova Çarmelik ve Han-el Barur Kervansarayları ile Siverek Kalesi’nde yürütülen çalışmaların kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’nin yanı sıra, geçici listede bulunan Şanlıurfa ve Harran yerleşimlerinin artan ziyaretçi sayılarıyla uluslararası ölçekte yoğun ilgi gördüğünü belirtti. 2025 yılında yalnızca Göbeklitepe’nin 800 binden fazla ziyaretçi ağırlaması bu ilginin somut göstergesi olarak öne çıktı.

Gece müzeciliği uygulamalarıyla ziyaret deneyiminin çeşitlendirildiğini ifade eden Alpaslan, Taş Tepeler Projesi kapsamında 11 farklı noktada sürdürülen kazı ve araştırmaların hem bilim dünyası hem de Türkiye’nin kültürel vizyonu açısından stratejik önem taşıdığını belirtti. Uluslararası iş birlikleriyle gerçekleştirilen sergiler sayesinde Şanlıurfa’nın küresel ölçekte tanıtımının güçlendiğini, Roma Kolezyum’da gerçekleştirilen sergi ile Berlin’de devam eden çalışmaların bu başarının önemli örnekleri arasında yer aldığını dile getirdi.

ŞANLIURFA’DA SERGİ DURAKLARINDA TARİHİ YOLCULUK

Açılış programının ardından Bakan Alpaslan ve beraberindeki heyet ilk olarak 2025 yılının “Aile Yılı” temasından ilhamla hazırlanan “Hâne” sergisini gezdi. Osmanlı medeniyetinin kutsal değerlerini ve köklü mirasını sanatseverlerle buluşturan “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi Bakan Alpaslan ve beraberindeki heyetin ikinci durağı oldu. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu’nda yer alan seçkide; İstanbul’daki önemli müze koleksiyonlarından seçilen hüsn-i hat levhaları, Kâbe örtüleri, surre alaylarına ait eserler ve Kur’an-ı Kerim nüshalarından oluşan zengin içerik, ziyaretçileri tarihsel bir yolculuğa çıkardı.

SERGİYLE ŞEKİLLENEN GÜN FOTO MARATONLA TAMAMLANDI

Günün devamında ziyaretler, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde sanatseverlerle buluşan “Yaşayan Miras: Şanlıurfa Sergisi” ile sürdü. Sergide; hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini, ebru, ahşap ve sedef işçiliği, dokuma ve geleneksel el sanatlarının pek çok örneği bir araya getirilerek kentin zengin kültürel birikimi gözler önüne serildi. Geleneksel sanatların incelikli örnekleri, ziyaretçilere kültürel mirasın yaşayan yönünü yakından deneyimleme fırsatı sundu.

Program Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleşen “FotoMaraton” etkinliğiyle son buldu.

GÖBEKLİTEPE’DEN BALIKLIGÖL’E ŞANLIURFA’DA 9 GÜN SANAT

İlk durağı Şanlıurfa olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Nisan itibarıyla başlayan dopdolu programıyla dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden gastronomi ve çocuk etkinliklerine kadar her yaşa ve ilgi alanına hitap eden yüzlerce etkinlikle sanatseverlere unutulmaz bir kültür-sanat deneyimi sunacak. Şanlıurfa’nın zengin tarihi ve kültürel dokusunda hayat bulan festival, kültür, sanat ve yaratıcılıkla örülü kapsamlı bir yolculuğa kapı aralıyor.