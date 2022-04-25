Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması: Uzay

Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Antalya Kum Heykel Festivali'nin yeni teması, 'Bir Uzay Macerası' olarak belirlendi. Yurt dışından 15 heykeltıraşın 10 bin ton kum kullanarak hazırladığı heykeller, 1 Mayıs'tan itibaren ziyarete açılacak

DHA
  • 01
    Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması: Uzay

    Antalya Lara Halk Plajı'nda yer alan, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği Kum Heykel Festivali hazırlıkları başladı. 
  • 02
    Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması: Uzay

    AA'nın haberine göre 7 bin metrekare açık alan üzerinde 100'ün üzerinde kumdan heykelin yükseleceği festival, 1 Mayıs'ta açılacak. 
  • 03
    Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması: Uzay

    Bu yılki teması, 'Bir Uzay Macerası' olarak belirlenen festivalde, insanlığın uzaya giden yoldaki macerasının başladığı andan bugüne kadar uzanan süreç canlandırılacak.
  • 04
    Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması: Uzay

    Leonardo Da Vinci'nin uzayla ilgili çizimlerinden başlayarak İtalyan astronom Galileo, havacı bilgin Hezarfen Ahmed Çelebi, Rus kosmonot Yuri Gagarin, Ay'a ilk ayak basan Neil Armstrong'un heykeli gibi birçok farklı heykelin yükseleceği alanda uzay araçlarının da devasa boyutta heykelleri yapılacak.
  • 05
    Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması: Uzay

    Festival koordinatörü Cem Karaca, ziyaretçileri, uzayı ve insanlığın ilk uzay ile ilgilenmeye başladığı anlardan günümüze kadar uzanan süreci sürükleyici heykeller ışığında yolculuğa çıkarmaya hazırlandıklarını anlattı. 
  • 06
    Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması: Uzay

    Cem Karaca, "Uzay tarihine isimlerini yazdıran ünlülerin yanı sıra heykellerin arasında Mars'a kurulması planlanan uzay üssünü temsilen bir heykel çalışmamız da var.
  • 07
    Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması: Uzay

    Aynı zamanda uzay ile ilgili çekilmiş filmlerin de ana karakterlerinin heykellerini yapıyoruz. Buraya gelecek 7'den 70'e herkese renkli bir ortam sunacağız" dedi.
  • 08
    Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması: Uzay
  • 09
    Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması: Uzay
  • 10
    Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması: Uzay
  • 11
    Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması: Uzay
  • 12
    Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması: Uzay
  • 13
    Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması: Uzay
  • 14
    Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması: Uzay
  • 15
    Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması: Uzay

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.