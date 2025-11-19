Kumar bağımlılığı gençler ve kadınlarda da arttı

İnternet ve mobil uygulamalar üzerinden kumara erişimin kolaylaşması, bağımlılığın daha genç yaş gruplarında görülmesine yol açıyor. Uzmanlar, başvurulardaki yükselişin yalnızca genç erkeklerle sınırlı kalmadığını, kadınlarda da belirgin bir artış yaşandığını ifade ediyor. Kumar aile ilişkilerinden iş yaşamına kadar pek çok alanda ciddi yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor.

"GENÇLER RİSK ALTINDA"

Doç. Dr. Selçuk Özdin, son yıllarda kumar oynama bozukluğunda ciddi bir artış yaşandığını belirterek, özellikle gençlerde ve kadınlarda başvuruların dikkat çekici şekilde yükseldiğini söyledi. Kumarın aile, iş ve sosyal yaşamda yıkıcı sonuçlara yol açtığını vurguladı.

Özellikle internet ve mobil uygulamalarla kumara erişimin kolaylaşmasının, başvurularda belirgin bir artışa yol açtığını ifade eden Doç. Dr. Özdin, yaptığı klinik gözlemlerine dayanarak şunları söyledi: "Yaptığımız kendi klinik gözlemimizde kumar bağımlılığında artış var. Son yıllarda baktığımızda önceki yıllara göre çok daha fazla kişinin kumar oynama bozukluğu nedeniyle polikliniklere geldiğini görüyoruz. Bakıldığında bunun çeşitli nedenleri olabilir. İnsanların artık kumara daha rahat erişebilmeleri, sosyal medyalarda, internet ortamlarında, televizyonlarda kumarla ilgili reklamların yapılıyor olması bu başvuru sıklığına neden oluyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla son yıllara baktığımızda kumar oynama bozukluğunun arttığını görmekteyiz."

"KADIN BAŞVURULARINDA GÖRÜNÜR BİR ARTIŞ VAR" Yaş aralığındaki değişime de dikkat çeken Özdin, kumarın artık çok daha genç bireylerde görüldüğünü ifade ederek, "Geçmişte fiziksel ortamlarda daha ileri yaşlarda kişilerin oynadığı kumar, artık kişilerin telefonla internet ortamında oynayabildiği bir duruma evrilmiş durumda. Dolayısıyla yaşın daha erkene kaydığını görüyoruz. Önceden 30–55 yaş arasında daha sık görülürken, şu anda 18–35 yaş arasında başvurular alıyoruz. Cinsiyette ise hâlâ erkek egemen bir hastalık olsa da son yıllarda kadın başvurularında görünür bir artış var" diye konuştu. SALDIRGANLIK, AJİTASYON VE İNTİHAR DAVRANIŞLARI Kumarın beraberinde getirdiği psikolojik sorunlara değinen Özdin, "Kişi kumarın oluşturduğu psikolojik sorunlarla karşımıza gelebiliyor. Depresif belirtiler, anksiyete, umutsuzluk, yalan davranışlar görülebiliyor. Bazen depresyon ve anksiyete bozuklukları hastalık boyutuna varabiliyor. Alkol ve madde kullanımı sürece eşlik edebiliyor. Saldırganlık, ajitasyon ve hatta intihar davranışları kumar oynama bozukluğunu açığa çıkarabiliyor" şeklinde konuştu. "KRİZ OLUŞTUKTAN SONRA BİZLERE BAŞVURUYORLAR" Erken başvurunun oldukça nadir olduğunu belirten Özdin, bağımlılığın genellikle yıllar içinde kriz noktasına ulaştığını vurgulayarak, "Kişiler kumara ilk başladıklarında bunu zevk almak için yapıyorlar. Ancak zamanla kayıpları gizleme çabasına giriyorlar ve yıllar içinde ekonomik olarak çıkılmaz bir noktaya ulaşıyorlar. Genellikle kriz oluştuktan sonra ailenin zorlamasıyla başvuru oluyor" ifadelerini kullandı.