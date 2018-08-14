Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Muş'un Varto ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Kunav Mağarası, doğa tutkunlarını ağırlamaya başladı
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Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Muş'un Varto ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Kunav Mağarası, doğa tutkunlarını ağırlıyor.
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AA'nın haberine göre ilçenin Kayadelen köyü yakınlarında bulunan ve ilk çağlarda yerleşim yeri olarak kullanıldığı belirtilen Kunav Mağarası, bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle ziyaretçilere açıldı.
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Doğal köprü ve sarkıtlar bulunan, 3 kilometre uzunluğundaki, iki katlı mağara, el değmemiş doğasıyla görenleri büyülüyor.
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İçinden geçen dere ile ziyaretçilere adeta görsel şölen sunan mağaranın turizme kazandırılması hedefleniyor.
Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Nuri Çetin, yaptığı açıklamada, başarılı çalışmalarla ilçenin tamamen terörden temizlendiğini söyledi.
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Tabiat güzellikleriyle ilçenin ön plana çıkmaya başladığını anlatan Çetin, "Mağara farklı kollara ayrılıp onlarca odaların olduğu heyecan verici ve keşfedilmeyi bekleyen bir yer. Bizler de gerekli tanıtımları yapıp turizme kazandıracağız. Huzurun olduğu yerde güzel şeyler de ortaya çıkıyor. Biz istiyoruz ki bölgemiz güzelliklerle anılsın. Bölgemizde keşfedilecek o kadar güzel yerler var ki herkesin buraya gelmesini istiyoruz." diye konuştu.
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"KORUMA ALTINA ALINMASI GEREKEN YERLERDEN BİRİ"
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Jeomorfolog Doktor Öğretim Üyesi İskender Dölek de Doğu Anadolu coğrafyasında yaygın şekilde görülmeyen mağaralardan birini ziyaret ettiklerini söyledi. Yer yapısı olarak volkanik şekiller ve kayaçların etkin olduğu mağaranın, tabiat varlıklarından biri olduğunu anlatan Dölek, şöyle devam etti:
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"Kunav Mağarası doğal tünellerin, doğal köprülerin, travertenlerin oluştuğu ve devam ettiği bir mağara. Aynı zamanda mağaranın giriş kısmında derin bir kanyon da yer alıyor. Kanyonlarla birlikte suyun çıktığı ve 'düden' olarak ifade edebileceğiz bir yapı da var. Doğal ve tabiat varlığı olarak koruma altına alınması gereken yerlerden biri."
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"Burası süreç içerisinde turizme açılırsa bölgede büyük bir canlılık olacağına inanıyorum. Mağara, içerisinde iki büyük salon, galeriler ve tünellerin olduğu oldukça büyük bir yapı. Bu yüzden tamamını keşfedemedik."
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"MAĞARA SAKLI BİR CENNET KÖŞESİ"
Muş Doğa Gezginleri Spor Kulübü Derneği Üyesi Ayhan Özmen ise tüm doğaseverleri mağarayı görmeye davet ederek, "Güvenlik acısından son derece güvenli, tedirginlik yaşamadan gelebilirler. Mağara, derin bir kanyonun içinde saklı bir cennet köşesi. Herkesin burayı görmesinde fayda var." ifadelerini kullandı
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