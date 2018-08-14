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Tabiat güzellikleriyle ilçenin ön plana çıkmaya başladığını anlatan Çetin, "Mağara farklı kollara ayrılıp onlarca odaların olduğu heyecan verici ve keşfedilmeyi bekleyen bir yer. Bizler de gerekli tanıtımları yapıp turizme kazandıracağız. Huzurun olduğu yerde güzel şeyler de ortaya çıkıyor. Biz istiyoruz ki bölgemiz güzelliklerle anılsın. Bölgemizde keşfedilecek o kadar güzel yerler var ki herkesin buraya gelmesini istiyoruz." diye konuştu.