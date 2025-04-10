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        Haberler Gündem Kundakçı kendini yaktı! - Güncel haberler

        Kundakçı kendini yaktı!

        Olay, Malatya'da meydana geldi. Malatya'da çalıştıkları restorandan çıkarılan iki kadın intikam planı yaptı. Ama o plan işe yaramadı. Biri iş yerini kundaklamak isterken kendini yaktı. O anlar Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 20:52 Güncelleme: 10.04.2025 - 20:52
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        Kundakçı kendini yaktı!
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        Olay, Malatya'da meydana geldi.

        Malatya'da çalıştıkları restorandan çıkarılan iki kadın intikam planı yaptı.

        Ama o plan işe yaramadı. Biri iş yerini kundaklamak isterken kendini yaktı.

        O anlar Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi.

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