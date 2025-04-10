Kundakçı kendini yaktı! Olay, Malatya'da meydana geldi. Malatya'da çalıştıkları restorandan çıkarılan iki kadın intikam planı yaptı. Ama o plan işe yaramadı. Biri iş yerini kundaklamak isterken kendini yaktı. O anlar Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi.

Habertürk Giriş: 10.04.2025 - 20:52 Güncelleme: 10.04.2025 - 20:52 facebook

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