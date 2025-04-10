Kundakçı kendini yaktı!
Olay, Malatya'da meydana geldi. Malatya'da çalıştıkları restorandan çıkarılan iki kadın intikam planı yaptı. Ama o plan işe yaramadı. Biri iş yerini kundaklamak isterken kendini yaktı. O anlar Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi.
Giriş: 10.04.2025 - 20:52 Güncelleme: 10.04.2025 - 20:52
Olay, Malatya'da meydana geldi.
Malatya'da çalıştıkları restorandan çıkarılan iki kadın intikam planı yaptı.
Ama o plan işe yaramadı. Biri iş yerini kundaklamak isterken kendini yaktı.
O anlar Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi.
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