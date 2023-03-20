Kuntz'tan açıklamalar: Tek hedefimiz...

Euro 2024 Elemeleri nedeniyle liglere ara verildi. Bu arada Türkiye, D Grubu'nda Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

EURO 2024'e katılmamızı bizden bekleyebilirsiniz. Bir Alman olarak, Türkiye'yi Almanya'da temsil etmeyi çok istiyorum.

"Salih Özcan ve Mehmet Can'ın yanında Ferdi Kadıoğlu'nun da Türkiye'yi seçmeleri için büyük çaba gösterdik. Yönetimle görüşmeler yaptığımızda, gurbetçi oyuncular konusu önemli bir konu.

Salih Uçan hakkında bazı olumsuz açıklamalar vardı. Beni aradı ve konuştuk. Bakış açılarımızı görüştük. Benden bu durumdan dolayı özür diledi, ben de yaptığının doğru olduğunu ve bir anlaşmazlık varsa iki kişinin kendi arasında çözmesi gerektiğini belirttim

Umut Nayir'i gördüğümde söyledim şey; ben 29 yaşımda Almanya Milli Takımı'na seçildim. 25 maç yaptım ama 1 kez Avrupa şampiyonu oldum. Hiçbir zaman geç değildir.