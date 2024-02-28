Kurabiye tarifleri: evde yapabileceğiniz kolay, tuzlu, tatlı, margarinsiz birçok kurabiye tarifi
Çay saatlerinin olmazsa olmazı kurabiyeler, farklı çeşit seçenekleri ile en tatlı atıştırmalıklar arasında yerini korumaya devam ediyor. Evde yapabileceğiniz kolay kurabiye tarifi hakkında merak ettiklerinizi sizler için derledik.
Kurabiye denilince akla hemen bir fincan çayın yanında keyifle yenebilecek enfes lezzetler gelir. Ancak, ev yapımı kurabiyelerin tadı, sağlıklı içeriklerle hazırlandığında daha da özel hale gelir. Margarinsiz ve doğal malzemelerle hazırlanan kurabiyeler, hem damakları şenlendirir hem de sağlığı korur. Bunun yanı sıra kurabiye tarifleri çikolatalı (kakolu) versiyonları da oldukça tercih edilir. İşte çayın ve kahvenin yanında her an yiyebileceğiniz tatlı, tuzlu ve margarinsiz kurabiye tarifleri sizlerle.
Kolay kurabiye tarifi
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Tuzlu kurabiye tarifi
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Margarinsiz Kurabiye Tarifleri
Kurabiye tarifleri margarinsiz yapmak isteyenler için de farklı tarifler bulunur. İşte margarinsiz yapılan kurabiye tarifleri:
Zeytinyağlı ve Yulaf Unlu Kurabiye
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Fındık Ezmesi ve Muzlu Kurabiye
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