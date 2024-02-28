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        Haberler Yemek Yapma Kurabiye tarifleri: evde yapabileceğiniz kolay, tuzlu, tatlı, margarinsiz birçok kurabiye tarifi

        Kurabiye tarifleri: evde yapabileceğiniz kolay, tuzlu, tatlı, margarinsiz birçok kurabiye tarifi

        Çay saatlerinin olmazsa olmazı kurabiyeler, farklı çeşit seçenekleri ile en tatlı atıştırmalıklar arasında yerini korumaya devam ediyor. Evde yapabileceğiniz kolay kurabiye tarifi hakkında merak ettiklerinizi sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 15:06 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:06
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        Evde yapabileceğiniz kurabiye tarifleri
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        Kurabiye denilince akla hemen bir fincan çayın yanında keyifle yenebilecek enfes lezzetler gelir. Ancak, ev yapımı kurabiyelerin tadı, sağlıklı içeriklerle hazırlandığında daha da özel hale gelir. Margarinsiz ve doğal malzemelerle hazırlanan kurabiyeler, hem damakları şenlendirir hem de sağlığı korur. Bunun yanı sıra kurabiye tarifleri çikolatalı (kakolu) versiyonları da oldukça tercih edilir. İşte çayın ve kahvenin yanında her an yiyebileceğiniz tatlı, tuzlu ve margarinsiz kurabiye tarifleri sizlerle.

        Kolay kurabiye tarifi

        Malzemeler:

        • 1 su bardağı tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 yumurta
        • 1 çay kaşığı vanilya özütü veya vanilin
        • 5 su bardağı un
        • 1 çay kaşığı kabartma tozu
        • İsteğe bağlı olarak; çikolata parçacıkları, kuru meyveler, fındık veya ceviz

        Yapılışı:

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        • Fırını 180 dereceye ısıtın ve fırın tepsisini yağlı kağıt veya yağlayarak hazırlayın.
        • Büyük bir karıştırma kabında oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı veya margarin ile toz şekeri iyice karıştırın.
        • Yumurtayı ekleyin ve karışımı krema kıvamına gelene kadar çırpın.
        • Vanilya özütünü ekleyin ve tekrar karıştırın.
        • Un ve kabartma tozunu eleyerek yumuşak karışıma ekleyin. Hamur yoğrulabilir bir kıvam alana kadar karıştırın.
        • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinizde yuvarlayarak top şekli verin. İsteğe bağlı olarak çikolata parçacıkları, kuru meyveler veya kırılmış fındık veya ceviz içi ekleyebilirsiniz.
        • Hazırladığınız kurabiye toplarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
        • Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10-12 dakika veya kurabiyeler altın rengini alana kadar pişirin.
        • Fırından çıkardıktan sonra kurabiyeleri tepside 5 dakika kadar soğumaya bırakın, ardından tel ızgara üzerine alarak tamamen soğumalarını sağlayın.
        • Soğuduktan sonra servis yapın veya hava geçirmez bir kapta muhafaza edin.

        Tuzlu kurabiye tarifi

        Malzemeler:

        • 200 gram tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)
        • 2 su bardağı un
        • 1 çay bardağı mısır nişastası
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı kekik
        • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber (isteğe bağlı)
        • 1 yumurta sarısı (kurabiyelerin üzerine sürmek için)

        Yapılışı:

        • Fırını 180 dereceye ısıtın ve fırın tepsisini yağlı kağıt veya yağlayarak hazırlayın.
        • Büyük bir karıştırma kabında oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı veya margarini ekleyin. Un, mısır nişastası, tuz, karabiber, kekik ve isteğe bağlı olarak toz kırmızı biberi ekleyin. Malzemeleri yoğurarak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru streç filmle sarın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
        • Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinizde yuvarlayarak top şekli verin. Topları hafifçe düzleştirerek yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
        • Yumurta sarısını hafifçe çırpın. Kurabiye toplarının üzerine yumurta sarısını fırça yardımıyla sürün.
        • Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika veya kurabiyeler altın rengini alana kadar pişirin.
        • Fırından çıkardıktan sonra kurabiyeleri tepside 5 dakika kadar soğumaya bırakın, ardından tel ızgara üzerine alarak tamamen soğumalarını sağlayın.

        Margarinsiz Kurabiye Tarifleri

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        Kurabiye tarifleri margarinsiz yapmak isteyenler için de farklı tarifler bulunur. İşte margarinsiz yapılan kurabiye tarifleri:

        Zeytinyağlı ve Yulaf Unlu Kurabiye

        Malzemeler:

        • 1 su bardağı yulaf unu
        • 1/2 su bardağı zeytinyağı
        • 1/2 su bardağı bal veya akçaağaç şurubu
        • 1/2 çay bardağı dövülmüş fındık veya ceviz
        • 1 çay kaşığı tarçın
        • 1 çay kaşığı vanilya özütü
        • 1 çay kaşığı kabartma tozu

        Yapılışı:

        • Fırını 180 dereceye ısıtın ve fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın.
        • Bir karıştırma kabında zeytinyağı, bal veya akçaağaç şurubu, tarçın ve vanilya özütünü karıştırın.
        • Diğer bir kapta yulaf unu, dövülmüş fındık veya ceviz ve kabartma tozunu karıştırın.
        • Kuru karışımı sıvı karışıma ekleyin ve homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
        • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
        • Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin veya kurabiyeler hafifçe altın rengini alana kadar pişirin.
        • Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında soğumalarını bekleyin.

        Fındık Ezmesi ve Muzlu Kurabiye

        Malzemeler:

        • 2 adet olgun muz
        • 1/2 su bardağı fındık ezmesi
        • 1/4 su bardağı bal veya akçaağaç şurubu
        • 1 çay kaşığı tarçın
        • 2 su bardağı tam buğday unu
        • 1 çay kaşığı kabartma tozu
        • 1/4 su bardağı doğranmış kuru meyve (isteğe bağlı)

        Yapılışı:

        • Fırını 180 dereceye ısıtın ve fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın.
        • Bir karıştırma kabında ezilmiş muz, fındık ezmesi, bal veya akçaağaç şurubu ve tarçını karıştırın.
        • Diğer bir kapta tam buğday unu ve kabartma tozunu karıştırın. Ardından, kuru karışımı muzlu karışıma ekleyin ve homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
        • İsteğe bağlı olarak doğranmış kuru meyveleri ekleyin ve tekrar karıştırın.
        • Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
        • Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin veya kurabiyeler hafifçe altın rengini alana kadar pişirin.
        • Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında soğumalarını bekleyin
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