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Kuraklık desteği ne zaman ödenecek 2021? Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Kuraklık desteği ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir kuraklık desteği açıklaması yaptı.

Kuraklık desteği ne zaman ödenecek 2021? Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Yurt genelindeki binlerce çiftçi vatandaşımızı yakından ilgilendiren kuraklık desteği ile ilgili detaylar belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklaması sonrası merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

CB ERDOĞAN'DAN KURAKLIK DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 2 saat 15 dakika süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Bir müjde de çiftçilerimize...

Kuraklık nedeniyle buğday, arpa, çavdar, yulaf, fritikale, nohut ve mercimek üreticilerimiz verim kaybına uğradfı.

651 bin üreticimize toplamda 2.6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralıkın 2. yarısında çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN DESTEKLEME ÖDEMESİ AÇIKLAMALARI

Bakan Pakdemirli, 3 Aralık 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere sağlanan destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, şunları ifadelerde bulundu:

"138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği kapsamında 90 milyon 540 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin lira, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin lira, Hububat, Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin lira aktarılacak. Hayırlı, bereketli olsun."

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