Kuraklık endişelerinin azalması ve rekolte artışıyla kakao fiyatları yüzde 40'tan fazla geriledi

Kakao fiyatları, Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltedeki artışla bu yıl uluslararası piyasalarda yüzde 40'tan fazla geriledi.

Kakao bu yıl emtia piyasasında en sert dalgalanma yaşayan ürünler arasında yer aldı.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de kakaonun ton fiyatı 2024 sonundan bu yana yüzde 40'ın üzerinde gerileyerek 7 bin doların altına indi.

Kakao fiyatlarında zayıflayan taleple birlikte arzın artacağı beklentisiyle bu yıl sert düşüşler görüldü.

Batı Afrika'da yağmurların kuraklık koşullarını hafifletmesi ve kakao ağaçlarının çiçeklenmesinin artışıyla üretimin de artacağı öngörüleri fiyatları baskı altında bıraktı.

Yüksek kakao fiyatları ve tarifelerin çikolata talebini azaltabileceği endişesi de kakao fiyatlarını baskı altında tutan bir diğer unsur oldu.

Batı Afrika'da kakao üretiminin daha fazla artacağına yönelik öngörüler ise fiyatları aşağı yönlü etkiliyor.

Analistler, kakaoda gelecek sezona ilişkin üretim tahminlerinin arttığını belirterek, kısa yönlü yukarı yönlü fiyat hareketleri olsa bile genel eğilimin aşağı yönlü olduğunu ifade etti.