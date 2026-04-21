Kuraklık, susuzluk ve devam eden savaşlarla birlikte olası gıda krizine karşı GAP formulü

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, GAP’a dikkat çekiyor:

‘DESTEK ARTMALI’

“Dünya gıda krizini konuşuyor. İnsanlığın ilk tarımsal üretimi yaptığı verimli topraklarda yaklaşık 50 yıl önce GAP diye bir projeyi başlattık. Projenin enerji bölümü hemen hemen tamamlandı ama sulama ve tarımsal üretim hedefleri için çalışmalar sürüyor.

GAP’ta 670.000 hektar alanı sulamaya açtık. Bu büyük bir başarı. Ancak burada sulama-nema ilişkisini de gözetmeliyiz. İstihdam alanı yaratan, gelir dağılımındaki dengesizliği azaltan küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi gerekli. GAP’a yönelik organik tarım, etkin kooperatifçilik, ürün planlaması, pazarlama, ihracat ilişkileri, yeni teknoloji alanlarında bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır. GAP’a olan bakış yenilenmeli ve tarıma dayalı sanayiye devlet desteği artırılmalıdır”.

Dursun Yıldız, GAP’ı tekrar hatırlama zamanı diyor: “GAP’ın ilerlemesi kolay olmadı. Ancak proje hiç durmadı, ilerledi ama bazı konularda eksik kaldı. Bunları son raporumuzda ele aldık. Şimdi Güneydoğu Anadolu Projesi’ni (GAP) tekrar hatırlama zamanıdır. GAP, Türkiye’nin ve bölgenin gıda güvencesinin altın anahtarıdır. GAP’ı unutmayalım.”