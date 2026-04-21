Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kuraklık, susuzluk ve devam eden savaşlarla birlikte olası gıda krizine karşı GAP formulü

        Kuraklık, susuzluk ve devam eden savaşlarla birlikte olası gıda krizine karşı GAP formulü

        Pandemi, kuraklık, susuzluk ve tabii ki savaşlar… Gıdaya ulaşımı zorlaştırıyor ve tablo tüm dünya için her geçen gün ağırlaşıyor. Yanıbaşımızda, Ortadoğu'da savaşın yaşandığı şu günlerde, olası bir gıda krizine karşı çok önemli bir uyarı geldi. Esra Toptaş yazdı

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 18:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Gıda krizi kapıda GAP'ı unutma

        Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, GAP’a dikkat çekiyor:

        ‘DESTEK ARTMALI’

        “Dünya gıda krizini konuşuyor. İnsanlığın ilk tarımsal üretimi yaptığı verimli topraklarda yaklaşık 50 yıl önce GAP diye bir projeyi başlattık. Projenin enerji bölümü hemen hemen tamamlandı ama sulama ve tarımsal üretim hedefleri için çalışmalar sürüyor.

        GAP’ta 670.000 hektar alanı sulamaya açtık. Bu büyük bir başarı. Ancak burada sulama-nema ilişkisini de gözetmeliyiz. İstihdam alanı yaratan, gelir dağılımındaki dengesizliği azaltan küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi gerekli. GAP’a yönelik organik tarım, etkin kooperatifçilik, ürün planlaması, pazarlama, ihracat ilişkileri, yeni teknoloji alanlarında bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır. GAP’a olan bakış yenilenmeli ve tarıma dayalı sanayiye devlet desteği artırılmalıdır”.

        Dursun Yıldız, GAP’ı tekrar hatırlama zamanı diyor: “GAP’ın ilerlemesi kolay olmadı. Ancak proje hiç durmadı, ilerledi ama bazı konularda eksik kaldı. Bunları son raporumuzda ele aldık. Şimdi Güneydoğu Anadolu Projesi’ni (GAP) tekrar hatırlama zamanıdır. GAP, Türkiye’nin ve bölgenin gıda güvencesinin altın anahtarıdır. GAP’ı unutmayalım.”

        #gıda krizi
        #GAP
        #haberler
