Kurban Bayramı ne zaman araştırılıyor. Diyanet İşleri Bakanlığı 2019 dini günler takviminde Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanlığı tarafından Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı bildirilmişti. Peki, Kurban Bayramı kaç gün tatil işte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arefesi 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününde başlıyor. Bayramın birinci günü ise 11 Ağustos 2019 Pazar günü, Bayramın son günü ise 14 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor. Çalışan vatandaşlar iş durumlarına göre Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar'ı da tatillerine ekleyebilir ve böylelikle 9 gün tatil yapabilirler. Cumhurbaşkanlığı'ndan ise kurban bayramı tatili ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.