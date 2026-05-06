        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme takvimi belli oldu mu, SSK, BAĞ-KUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

        Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

        Mayıs ayının gelmesiyle birlikte 2026 Kurban Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyesi yeniden gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, hem ödenecek tutarı hem de ikramiyelerin hesaplara yatırılacağı tarihi merakla takip ediyor. Konuya ilişkin ödeme takvimi ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yapacağı resmi açıklamalarla kesinleşecek. Bu kapsamda "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ödemeler ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte son gelişmeler…

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 11:02 Güncelleme:
        2026 Kurban Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu bayramda da ödenecek tutarın Ramazan Bayramı ile aynı olacağını ifade etti. Buna göre emeklilere Kurban Bayramı için 4.000 TL ikramiye verilmesi bekleniyor. Bayram arefesinin 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi nedeniyle ödemelerin bayramdan önce hesaplara aktarılması öngörülüyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, SSK, BAĞ-KUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinde yeni bir artış planlanmadığını belirtti. Bakan Işıkhan açıklamasında, “Ramazan Bayramı’nda verilen ikramiye tutarı Kurban Bayramı’nda da emeklilerimize ödenecek. Ödemelerin daha erken yapılmasına yönelik çalışma da değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

        Bu kapsamda, Kurban Bayramı ikramiyesinin de Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 4 bin TL olarak yatırılacak.

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

        Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, bayram 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

        Bu çerçevede emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin, bayram öncesinde ve resmi tatil başlamadan önce tamamlanması bekleniyor. Söz konusu ödemelerin en geç 22 Mayıs’a kadar hesaplara yatırılabileceği öngörülüyor.

        Kesin ödeme takvimi ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak resmi duyuruyla netlik kazanacak.

        BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLECEK?

        Bayram ikramiyesi emekli aylığı, yaşlılık aylığı, malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alan vatandaşlara ödenmektedir. Bunun yanında sürekli iş göremezlik geliri ile ölüm geliri alan kişiler de bu ödemeden faydalanabilmektedir.

        Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör olaylarından zarar gören siviller ile onların hak sahipleri de bayram ikramiyesi kapsamı içinde yer almaktadır.

        KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
