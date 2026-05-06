2026 Kurban Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu bayramda da ödenecek tutarın Ramazan Bayramı ile aynı olacağını ifade etti. Buna göre emeklilere Kurban Bayramı için 4.000 TL ikramiye verilmesi bekleniyor. Bayram arefesinin 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi nedeniyle ödemelerin bayramdan önce hesaplara aktarılması öngörülüyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, SSK, BAĞ-KUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...