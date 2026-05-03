Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? 2026 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Kurban Bayramı'nın 2026 yılında hangi tarihlere denk geldiği merak konusu olmaya başladı. Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırırken, bayram tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim doğrultusunda netlik kazandı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak, bayram tatili 9 güne uzatılacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılını kapsayan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs tarihinde başlayacak.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1.gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2.gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3.gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4.gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?
3 Mayıs bugün itibarıyla Kurban Bayramı'na 24 gün kaldı.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak arife gününün Salı gününe denk gelmesi nedeniyle, Pazartesi gününün tam gün ve Salı gününün öğleden sonrası için idari izin kararı alınması halinde bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 güne çıkabilir. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.