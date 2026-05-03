        Haberler Bilgi Gündem Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, 9 gün olacak mı, bayrama kaç gün kaldı?

        Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Kurban Bayramı'nın 2026 yılında hangi tarihlere denk geldiği merak konusu olmaya başladı. Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırırken, bayram tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim doğrultusunda netlik kazandı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak, bayram tatili 9 güne uzatılacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 17:45 Güncelleme:
        Mayıs ayına girilmesinin ardından 2026 yılına ait Kurban Bayramı tarihleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre bu yıl Kurban Bayramı Mayıs ayında idrak edilecek. Öğrenciler ve çalışanlar, bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını ve hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini merak ederken, “Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, tatil süresi 9 güne uzatılacak mı?” soruları da araştırılıyor. İşte 2026 Kurban Bayramı’na ilişkin tüm detaylar…

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılını kapsayan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs tarihinde başlayacak.

        KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1.gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2.gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3.gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4.gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

        3 Mayıs bugün itibarıyla Kurban Bayramı'na 24 gün kaldı.

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

        Ancak arife gününün Salı gününe denk gelmesi nedeniyle, Pazartesi gününün tam gün ve Salı gününün öğleden sonrası için idari izin kararı alınması halinde bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 güne çıkabilir. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
