Kurban Bayramı mesajları 2018! Resimli en güzel ve anlamlı bayram mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin... Bayramınız kutlu olsun
20.08.2018 - 19:58 | Güncelleme:
Bayram mesajları, Kurban Bayramı'nda sevdiklerinin yanında olmayanların onları mutlu etmek başvurduğu yöntemlerden biri. Kurban Bayramı'nda kurban ibadeti yerine getirilecek. Ayrıca bu sene bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte çoğu kişi seyahate çıktı. Resimli bayram mesajları ile en güzel bayram mesajları haberimizde
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Kurban Bayramı mesajları ile sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için en iyi ve anlamlı bayram mesajlarını haberimizde derledik. İşte 2018 bayram mesajları
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Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.
Sevdiklerinizle bir arada, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte, Kurban Bayramı'nızı tebrik ederim
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Kurban Bayramnın miletimize, İslam alemine ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim
Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.
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Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, size, sevdiklerinize ve bütün milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.
Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
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Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum
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Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım
Bayramın sizin, milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederim
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Kurban Bayramı'nın, ayrıştırılmak istenen toplumumuzun birliğinin, bütünlüğünün sağlanmasına, kardeşliğimizin pekiştirilmesine ve barışa vesile olmasını diliyor, Kurban Bayramı'nı esenlik, huzur ve mutluluk dileklerimle kutluyor, sevgiler, saygılar sunuyorum.Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim
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Mübarek Kurban Bayramı'nı can-ı gönülden kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.
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Söz: Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, arkadaşların en iyisi de Allahı hatırlatandır. Kurban Bayramınız Mübarek olsun…
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Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
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Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.
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Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoşgeldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.
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Gülerek geldi Mübarek Kurban Bayramı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradan’ıma bu Mübarek Kurban Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah’ıma..
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Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..
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Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
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Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
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Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle kurban bayramınız mübarek olsun
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Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.
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