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Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı hava durumu

İslam alemi heyecanla beklediği Kurban Bayramı’na kavuştu. Türkiye bayram havasına girmişken Kurban Bayramı’nda hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı hava nasıl olacak? İşte 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz Türkiye geneli güncel hava durumu…

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  • Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz Kurban Bayramı hava durumu

    Kurban Bayramı’nı tatil fırsatına çevirmek isteyenler tarafından hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Bayram tatili boyunca yurt genelinde güneşli bir hava etkili olacak. Ancak İstanbul'da bayramda bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava bekleniyor. İşte Kurban Bayramı’nda bölge bölge hava durumu…
  • Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz Kurban Bayramı hava durumu

    KURBAN BAYRAMI'NIN 1. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

    Kurban Bayramı'nın 1. Günü olan 28 Haziran'da yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Ankara ve çevresinde ise yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklık en yüksek 30 en düşük 20 derece olacak.
  • Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz Kurban Bayramı hava durumu

    KURBAN BAYRAMI'NIN 2. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

    Kurban Bayramı'nın 2. Günü 29 Haziran'da idrak edilecek. 29 Haziran Perşembe günü yurdun Doğu Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yurdun kalan bölgelerinde ise güneşli ve parçalı bulutlu hava görülecek.
  • Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz Kurban Bayramı hava durumu

    KURBAN BAYRAMI'NIN 3. GÜNÜ HAVA DURUMU

    Kurban Bayramı'nın 3. Günü 30 Haziran'da sağanak yağışların Marmara ve Batı Karadeniz'i terk etmesi bekleniyor. Yağışlar, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkili olmaya devam edecek.
  • Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz Kurban Bayramı hava durumu

    KURBAN BAYRAMI'NIN 4. GÜNÜ HAVA DURUMU

    Kurban Bayramı'nın 4. ve son gününde ise yurt genelinde güneşli ve parçalı bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. 1 Temmuz Cumartesi günü, yurt genelinde yağışlı hava beklenmiyor.
  • Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz Kurban Bayramı hava durumu

    2 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU

    9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son günü olan 2 Temmuz Pazar gününde de yurt genelinde güneşli havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları yer yer 38 dereceyi gösterecek.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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