Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı hava durumu

Kurban Bayramı’nı tatil fırsatına çevirmek isteyenler tarafından hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Bayram tatili boyunca yurt genelinde güneşli bir hava etkili olacak. Ancak İstanbul'da bayramda bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava bekleniyor. İşte Kurban Bayramı’nda bölge bölge hava durumu…