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        Haberler Bilgi Yaşam Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı hangi tarihte, ayın kaçında idrak edilecek?

        Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı hangi tarihte, ayın kaçında idrak edilecek?

        Yaz aylarına yaklaşırken Kurban Bayramı tarihleri gündeme geldi. Bayram tarihi belli olurken resmi tatilin süresi merak ediliyor. Hem dini görevlerini yerine getirmek hem de tatil fırsatlarını değerlendirmek isteyenler, bu yılki bayramın ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı hangi tarihte, ayın kaçında idrak edilecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 11:19 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:19
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        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini takvime göre, Kurban Bayramı'nın tarihi netleşti. 2025 Kurban Bayramı'nın tarihi, yeni yılda tatil planları yapacak vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle araştırılmakta. İşte Kurban Bayramı tarihleri

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        2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü yani bayramın 4. günün bitiminin ardından sona erecek.

        5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek.

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        5 Haziran Perşembe: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

        6 Haziran Cuma: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

        7 Haziran Cumartesi: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

        8 Haziran Pazar: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

        Kurban Bayramı tatilinin Cuma gününe gelmesi nedeniyle 9 günlük tatil ihtimali görülmüyor.

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