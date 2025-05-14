Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?

        Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?

        Mayıs ayının ortasına gelinmesiyle Kurban Bayramı tarihi gündeme geldi. İbadetlerini yerine getirmek isteyen ve tatil fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bu yılın Kurban Bayramı tarihini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 16:04 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini takvime göre, Kurban Bayramı'nın tarihi belli oldu. 2025 Kurban Bayramı'nın tarihi, yeni yılda tatil planları yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı hangi tarihte, ayın kaçında idrak edilecek? İşte Kurban Bayramı tarihleri

        2

        2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü yani bayramın 4. günün bitiminin ardından sona erecek.

        5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek.

        3

        KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

        5 Haziran Perşembe: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

        6 Haziran Cuma: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

        7 Haziran Cumartesi: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

        8 Haziran Pazar: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

        4

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

        Kurban Bayramı tatilinin Cuma gününe gelmesi nedeniyle 9 günlük tatil ihtimali görülmüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem