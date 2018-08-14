Kurban Bayramı tatili için planlar yapıldı. Otellerin yüzde 95'i şimdiden doldu. Bayram tatili resmi olarak 4 buçuk gün ancak devlet memurları için arefe gününün yarısı da idari izinli sayılınca tatil toplam 9 güne çıktı. Kurban ibadetini yerine getirip, tatile çıkacaklar için işte son duyurular ve kurbanlık fiyatları...

KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN?

Merak edilen Kurban Bayramı bu sene (2018) 21 Ağustos Salı günü itibariyle başlayacak. 24 Ağustos Cuma günü sona erecek. Her bayramda olduğu gibi bu bayram tatilinde de akraba ziyaretleri yapılacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Kabine toplantısında, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin bir karar alındığını söyleyen Kalın, "Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani arife günü olan pazartesi de tatile dahil edilmiş bulunuyor." dedi.

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

18 Ağustos Cumartesi 1 19 Ağustos Pazar 2 20 Ağustos Pazartesi 3 21 Ağustos Salı 4 22 Ağustos Çarşamba 5 23 Ağustos Perşembe 6 24 Ağustos Cuma 7 25 Ağustos Cumartesi 8 26 Ağustos Pazar 9



BAYRTAM TATİLİ İÇİN OTELLER YÜZDE 95 DOLDU!

Yaz sezonuna denk gelen Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından turizm sektöründe ciddi hareketlilik yaşanıyor. Tatil merkezlerinde rezervasyonlar yüzde 95'in üstüne çıktı, bayrama kadar da doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizmcinin en verimli aylarından bir tanesindeyiz ve üstüne bir de bayram gelince otellerde ciddi doluluklar yaşanıyor. Doluluk oranları şu anda yüzde 95'in üzerinde ama otellerin tamamı dolacaktır" diye konuştu.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, başta 9 günlük kurban bayramı tatilinin turizmciye yansıması olmak üzere turizm sektöründeki önemli gelişmeleri DHA'ya değerlendirdi.

"BAZI STANDARTLARDAKİ OTELLERDE HİÇ YER KALMADI"

9 günlük bayram tatilinin Ağustos ayına denk gelmesiyle otel doluluk oranlarının çok yüksek olduğunun altını çizen Firuz Bağlıkaya, "Ağustos ayı en verimli tatil ayı. Otel dolulukları zaten çok yüksek. Türkiye'deki yabancı turist sayısında da yüzde 30 gibi çok ciddi bir artış var. Dolayısıyla turizmcinin en verimli aylarından bir tanesindeyiz ve üstüne bir de bayram gelince çok ciddi doluluklar yaşanıyor. Bazı standartlardaki otellerde hiç yer kalmadı. Doluluk oranları şu anda yüzde 95'in üzerinde ama otellerin tamamı dolacaktır" diye konuştu.

ALTERNATİF TURLARDA KARADENİZ BÖLGESİ CAZİP

Başkan Bağlıkaya, bayram tatili için en fazla rağbet gören bölgelerin başında başta Ege ve Akdeniz'in sahil bölgelerinin geldiğini vurguladı. Ayrıca akraba ziyaretlerinin de turizm hareketini beraberinde getirildiğini kaydeden Bağlıkaya, alternatif tatil turlarında da ciddi bir yoğunluk olduğunu ve özellikle bu alanda Karadeniz bölgesinin büyük talep gördüğünü aktardı.

KARADENİZDEKİ SEL FELAKETLERİNİN BÖLGEDEKİ TURİZME ETKİSİ

Karadeniz bölgesindeki tatil otellerinde doluluk oranlarının yüksek olduğu bilgisini paylaşan Bağlıkaya, özellikle son günlerde Ordu ve Rize bölgelerinde yaşanan sel felaketlerinin turizm sektörünü çok ciddi anlamda etkileyeceği yönünde bir düşünce taşımadığını dile getirerek, "Tam tersine vatandaşların o bölgelere daha fazla seyahat etmelerini teşvik etmek lazım. Hem bölgedeki vatandaşların morali ve motivasyonu için önemli hem de bölge ekonomisine katkısı açısından çok önemlidir. Bayramda o bölgeye gitmeyi planlamayan vatandaşların bile gitmelerinde fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR? 2018

İstanbul'daki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde kurulan kurbanlık hayvan pazarına getirilen büyükbaş kurbanlıklar, alıcı bekliyor.

Kurban satış yerinde, üreticiler tüm hayvanlarını satmak, alıcılar da evlerine kurbanlıklarını satın alarak dönmek için çetin pazarlıklar yapıyor.

Sinop'tan gelen kurbanlık satıcısı Hasan Kuş, Sultangazi'deki hayvan pazarına 28 büyükbaş hayvanla geçen hafta çarşamba günü geldiklerini belirterek, 7 büyükbaş hayvanının kaldığını söyledi.

Kuş, Kurban Bayramı'nın birinci gününe girmeden kurbanlıkları satmış olacaklarını dile getirdi.

Bugün 21 bin 500 liradan satışa çıkardığı bir kurbanlığı 18 bin liraya sattığını anlatan Kuş, "Satışlardan çok memnunuz. Şükürler olsun, daha iyisi olmaz diye düşünüyorum." dedi.

Satıcı Bülent Taşdemir, 4 gün önce Ağrı'dan geldiklerini belirterek, 20 hayvanı olduğunu, satışların bu yıl beklediği gibi iyi gittiğini, son 4 kurbanlığı kaldığını aktardı.

Bazı alıcıların son günü beklediğini dile getiren Taşdemir, "Alıcılar son günü beklemesinler, piyasada kurbanlık bitiyor, gelip mallarını alsınlar. En güzeli bir an önce kurban sahibi olsunlar. Bazılarını görüyorum, 'Son günü bekliyorum.' diyor. Bu yanlış." diye konuştu.

Taşdemir, satışların iyi olduğunu ve çok güzel gittiğini ifade etti.

Alıcı Mustafa Yavuz da iki gündür kurbanlık almak için hayvan baktıklarını dile getirerek, "Kurbanlık alırken kulağına, boynuzuna, dişine, yaşına baktık. Parasını ödeyeceğiz, alıp keseceğiz. Kurbanı 13 bin 500 liraya aldık." dedi.

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