SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Kurban Bayramı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2018 Kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Kurban ibadetinin yerine getirileceği bayramda, ayrıca tatil günlerini fırsata çevirmek isteyenler planlarını yaptı bile. Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili tatili kaç gün? Kurbanlık fiyatları ne kadar?

14.08.2018 - 10:28 | Güncelleme:

Kurban Bayramı tatili için planlar yapıldı. Otellerin yüzde 95'i şimdiden doldu. Bayram tatili resmi olarak 4 buçuk gün ancak devlet memurları için arefe gününün yarısı da idari izinli sayılınca tatil toplam 9 güne çıktı. Kurban ibadetini yerine getirip, tatile çıkacaklar için işte son duyurular ve kurbanlık fiyatları...

KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN? 

Merak edilen Kurban Bayramı bu sene (2018) 21 Ağustos Salı günü itibariyle başlayacak. 24 Ağustos Cuma günü sona erecek. Her bayramda olduğu gibi bu bayram tatilinde de akraba ziyaretleri yapılacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Kabine toplantısında, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin bir karar alındığını söyleyen Kalın, "Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani arife günü olan pazartesi de tatile dahil edilmiş bulunuyor." dedi.

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

18 Ağustos Cumartesi  1 
19 Ağustos Pazar 2
20 Ağustos Pazartesi 3
21 Ağustos Salı 4
22 Ağustos Çarşamba 5
23 Ağustos Perşembe 6
24 Ağustos Cuma 7
25 Ağustos Cumartesi 8
26 Ağustos Pazar 9


BAYRTAM TATİLİ İÇİN OTELLER YÜZDE 95 DOLDU!

Yaz sezonuna denk gelen Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından turizm sektöründe ciddi hareketlilik yaşanıyor. Tatil merkezlerinde rezervasyonlar yüzde 95'in üstüne çıktı, bayrama kadar da doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizmcinin en verimli aylarından bir tanesindeyiz ve üstüne bir de bayram gelince otellerde ciddi doluluklar yaşanıyor. Doluluk oranları şu anda yüzde 95'in üzerinde ama otellerin tamamı dolacaktır" diye konuştu.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, başta 9 günlük kurban bayramı tatilinin turizmciye yansıması olmak üzere turizm sektöründeki önemli gelişmeleri DHA'ya değerlendirdi.

"BAZI STANDARTLARDAKİ OTELLERDE HİÇ YER KALMADI"

9 günlük bayram tatilinin Ağustos ayına denk gelmesiyle otel doluluk oranlarının çok yüksek olduğunun altını çizen Firuz Bağlıkaya, "Ağustos ayı en verimli tatil ayı. Otel dolulukları zaten çok yüksek. Türkiye'deki yabancı turist sayısında da yüzde 30 gibi çok ciddi bir artış var. Dolayısıyla turizmcinin en verimli aylarından bir tanesindeyiz ve üstüne bir de bayram gelince çok ciddi doluluklar yaşanıyor. Bazı standartlardaki otellerde hiç yer kalmadı. Doluluk oranları şu anda yüzde 95'in üzerinde ama otellerin tamamı dolacaktır" diye konuştu.

ALTERNATİF TURLARDA KARADENİZ BÖLGESİ CAZİP

Başkan Bağlıkaya, bayram tatili için en fazla rağbet gören bölgelerin başında başta Ege ve Akdeniz'in sahil bölgelerinin geldiğini vurguladı. Ayrıca akraba ziyaretlerinin de turizm hareketini beraberinde getirildiğini kaydeden Bağlıkaya, alternatif tatil turlarında da ciddi bir yoğunluk olduğunu ve özellikle bu alanda Karadeniz bölgesinin büyük talep gördüğünü aktardı.

KARADENİZDEKİ SEL FELAKETLERİNİN BÖLGEDEKİ TURİZME ETKİSİ

Karadeniz bölgesindeki tatil otellerinde doluluk oranlarının yüksek olduğu bilgisini paylaşan Bağlıkaya, özellikle son günlerde Ordu ve Rize bölgelerinde yaşanan sel felaketlerinin turizm sektörünü çok ciddi anlamda etkileyeceği yönünde bir düşünce taşımadığını dile getirerek, "Tam tersine vatandaşların o bölgelere daha fazla seyahat etmelerini teşvik etmek lazım. Hem bölgedeki vatandaşların morali ve motivasyonu için önemli hem de bölge ekonomisine katkısı açısından çok önemlidir. Bayramda o bölgeye gitmeyi planlamayan vatandaşların bile gitmelerinde fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR? 2018

İstanbul'daki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde kurulan kurbanlık hayvan pazarına getirilen büyükbaş kurbanlıklar, alıcı bekliyor.

Kurban satış yerinde, üreticiler tüm hayvanlarını satmak, alıcılar da evlerine kurbanlıklarını satın alarak dönmek için çetin pazarlıklar yapıyor.

Sinop'tan gelen kurbanlık satıcısı Hasan Kuş, Sultangazi'deki hayvan pazarına 28 büyükbaş hayvanla geçen hafta çarşamba günü geldiklerini belirterek, 7 büyükbaş hayvanının kaldığını söyledi.

Kuş, Kurban Bayramı'nın birinci gününe girmeden kurbanlıkları satmış olacaklarını dile getirdi.

Bugün 21 bin 500 liradan satışa çıkardığı bir kurbanlığı 18 bin liraya sattığını anlatan Kuş, "Satışlardan çok memnunuz. Şükürler olsun, daha iyisi olmaz diye düşünüyorum." dedi.

Satıcı Bülent Taşdemir, 4 gün önce Ağrı'dan geldiklerini belirterek, 20 hayvanı olduğunu, satışların bu yıl beklediği gibi iyi gittiğini, son 4 kurbanlığı kaldığını aktardı.

Bazı alıcıların son günü beklediğini dile getiren Taşdemir, "Alıcılar son günü beklemesinler, piyasada kurbanlık bitiyor, gelip mallarını alsınlar. En güzeli bir an önce kurban sahibi olsunlar. Bazılarını görüyorum, 'Son günü bekliyorum.' diyor. Bu yanlış." diye konuştu.

Taşdemir, satışların iyi olduğunu ve çok güzel gittiğini ifade etti.

Alıcı Mustafa Yavuz da iki gündür kurbanlık almak için hayvan baktıklarını dile getirerek, "Kurbanlık alırken kulağına, boynuzuna, dişine, yaşına baktık. Parasını ödeyeceğiz, alıp keseceğiz. Kurbanı 13 bin 500 liraya aldık." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X