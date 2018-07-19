Kurban Bayramı, Müslümanların önemli ibadetleri arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na az bir süre kala merak edilen konular arasında yer alan konular arasında Kurban Bayram tatilinin 9 güne uzayıp uzamayacağı merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye'de ki enflasyonun artmasıyla birlikte Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar kurban fiyatlarını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek, kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...



2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Kurban Bayramı geçtiğimiz yıl 31 Ağustos - 1 Eylül arasında kutlanmıştı. Bu yıl ise aşağıda ki gibi uygulanacak.

Zilhicce 1439 Arefe Günü 20 Ağustos 2018 Pazartesi Zilhicce 1439 Kurban Bayramı 1. Gün 21 Ağustos 2018 Salı Zilhicce 1439 Kurban Bayramı 2. Gün 22 Ağustos 2018 Çarşamba Zilhicce 1439 Kurban Bayramı 3. Gün 23 Ağustos 2018 Perşembe Zilhicce 1439 Kurban Bayramı 4. Gün 24 Ağustos 2018 Cuma

2018 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?



Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinde yurt içi kurban fiyatına zam yapmadı. Diyanet İşleri geçtiğimiz yıl kurban kesim bedellerini yurt içinde 850 TL olarak açıklamıştı. Yurt dışında ise 600 TL olarak belirlemişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin yurt içi kurban bedelinin 850 TL, yurt dışı kurban bedelinin ise 625 TL olarak belirlendiğini açıkladı.



Ancak üreticiler bu yıl kurban fiyatlarında enflasyon etkisinin görüleceğini öngörüyor. Yem, gübre ve mazot gibi hayvan fiyatlarını etkileyen en önemli maliyetlerin 1 yıl içinde en az yüzde 30 arttığını aktaran üreticiler, haziran ayında TÜFE'de yüzde 15.39'u bulan enflasyon oranının bu yıl kurban fiyatlarına yansıyacağı belirtiliyor. Son dönemde canlı erkek dana alım kilogram fiyatının 20 lira olduğunu belirten İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, kurban döneminde fiyatın 22-23 liraya çıkmasını beklediklerini belirtti. Civil, kurban döneminde 800-900 bin adet büyük baş, 2 milyon adet de küçük baş hayvan kesimi beklediklerini ifade etti.

SİVAS TİCARET BORSASI,



Kurbanlıkların canlı kilogram fiyatını tosunlarda 22, düvelerde 20, ineklerde 19, dişi koyunlarda 18 ve erkek koyunlarda 20 lira olarak açıkladı.

Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde besicilerle bir araya geldi. Başkan Hastaoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilimizdeki besici ve üreticilerle yaptığımız toplantı sonucunda, tosun canlı kilogram fiyatı 22 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 20 TL, damızlık vasfını kaybetmiş İnek 19 TL, dişi koyun 18 TL, erkek koyun ise 20 TL'den satılacak. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 400, küçükbaş için 75, parçalama ücreti 300 TL, Et çekim ücreti ise 2 TL olarak belirlenmiştir. Hemşehrilerimiz belediyelerimiz tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabilirler. Hayvan kesimlerini için ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalar veya belediyelerimizce belirlenen geçici kesim yerleri tercih edilmelidir" dedi.

Küpesi olmayan hayvanlar alınmamalı



Küpesi olmayan hayvanların alınmaması konusunda uyarılarda bulunan Hastaoğlu,"Hemşerilerimizden küpesi olmayan hayvanları almamalarını konusunda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Veteriner sağlık raporu olmayan, çok zayıf olan gebe veya yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, Kılları karışık ve mat halde olan, bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, salya akıntısı bulunan, uzuvları eksik olan hayvanlar satın alınmamalıdır" diye konuştu.

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