Kurban Bayramı ne zaman? Sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ve hazırlıklara ara vermeden devam ediyorlar. Öte yandan Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nden alınan bilgilere göre, bu yıl kurban fiyatlarında girdi rakamlarının yükselmesi dolayısıyla bir artış olacak. Geçtiğimiz yıl 17 lira olan dananın canlı kilogramı, bu yıl için 20 lira olacak. Küçükbaş kurbanlıklarda ise fiyat artışı 2 lira olacak. Geçtiğimiz yıl 16 liradan alıcı bekleyen küçükbaş kurbanlıklar için bu yıl kilo başına 18 lira istenecek. Vatandaşların genel olarak tercih ettiği büyükbaş kurbanlıklarda 1 hisse için ödeyeceği rakam ise, hayvanın durumuna göre değişecek. Peki, Kurban Bayramı tarihi hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili çalışanlara 9 gün mü? Toplam resmi tatil süresi ne kadar?

KURBAN BAYRAMI TARİHİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?



Kurban Bayramı arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü. Kurban Bayramı'nın ilk günü ise 21 Ağustos Salı günü. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek. 24 Ağustos Cuma günü ile son bulacak.

2018 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.





18 Ağustos Cumartesi 1 19 Ağustos Pazar 2 20 Ağustos Pazartesi 3 21 Ağustos Salı 4 22 Ağustos Çarşamba 5 23 Ağustos Perşembe 6 24 Ağustos Cuma 7 25 Ağustos Cumartesi 8 26 Ağustos Pazar 9

Kars hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği

Türkiye'nin hayvan varlığı bakımından ilk 5 ili arasında yer alan Kars'ta Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor. Bir taraftan Türkiye’nin 80 iline tırlarla Kars’tan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar sevk edilirken, diğer taraftan da hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor Polis ise vatandaşları sahte para ve dolandırıcılara karşı dağıttıkları el broşürleriyle uyarıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvanlarını hayvan pazar’na getiren üreticiler ise geçtiğimiz yıla oranla hayvan satışlarında düşüş yaşandığını söyledi.

Kurbanlık sorup gidiyorlar

Kurban Bayramına 2 hafta kala yaşanan yoğunluğun tam anlamıyla alışverişe yansımadığını ifade eden hayvan üreticilerinden Menduh Demir, "Geçen yıla göre fiyatlar ucuz ama bu yıl alım gücü yok. Gelip sorup gidiyorlar. Her yıl tarımın önünde 10 tane, 20 tane tır kamyon görürdük. Bu yıl gidin bakın bir tane var mı? Bu bizim iyi günlerimiz. Gidişat kötüyü gösteriyor. Gittikçe kötü olacak. Geçen yıla göre bu yıl hayvan ucuz olmasına rağmen, gelip kimse hayvan almıyor. Kurbanlık almıyor" dedi. Hayvan pazarında yoğunluk olduğunu ancak bunun alışverişe yansımadığını belirten üretici Tosun Erkmen, "Bu sene yoğunluk çok, geçen seneye göre bu sene mal fazla satılmıyor. Burada boğanın kilosu 17-18 lira, İstanbul’da 24 lira, ikincisi bizim burada hiç kazancımız yok. Bu yıl ot 70 liraydı, şimdi oldu 85 lira, vatandaş ne yapacağını bilmiyor. Mal doğru dürüst satılmıyor. Buradan sevk edilen kurbanlıklarda satılmış mı? Satılmamış mı haberimiz yok. Pazarı görüyorsunuz bir tane yabancı var mı?" diye konuştu.

Polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Öte yandan, hayvan pazarına gelen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dağıttıkları el broşürleriyle vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Hayvan pazarındaki yoğunluğu fırsat bilen dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını isteyen polis, vatandaşlardan şüpheli durumlarda hemen 155’i aramalarını istedi. Kurban Bayramı öncesinde Kars’ta büyükbaş hayvanlar 7 ile 14 bin lira arasında alıcı bulurken, küçükbaş hayvanlar ise 800 lira ile bin 500 lira arasında satışa sunuluyor. Öte yandan, Kars’ta her gün Tarım ve Orman Müdürlüğü önünden başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illere hayvan sevkiyatı yapılıyor.

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