Kurban Bayramı tarihi: 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Kurban Bayramı'nın 2026 yılında hangi tarihlere denk geldiği merak ediliyor. Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, şimdiden araştırmalara başladı. Bayram tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle netlik kazandı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak? İşte tüm detaylar…
2026 yılının Kurban Bayramı tarihleri, vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Diyanet dini günler takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı, Mayıs ayında idrak edilecek. Öğrenciler ve çalışanlar, bayram tatili süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ve hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği merak ediyor. Bu kapsamda “Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, tatil kaç gün sürecek?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılını kapsayan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs tarihinde başlayacak.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1.gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2.gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3.gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4.gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak arife gününün Salı gününe denk gelmesi nedeniyle, Pazartesi gününün tam gün ve Salı gününün öğleden sonrası için idari izin kararı alınması halinde bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 güne çıkabilecek.