2026 yılının Kurban Bayramı tarihleri, vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Diyanet dini günler takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı, Mayıs ayında idrak edilecek. Öğrenciler ve çalışanlar, bayram tatili süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ve hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği merak ediyor. Bu kapsamda “Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, tatil kaç gün sürecek?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…