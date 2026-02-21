Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kurban Bayramı tarihi: 2026 Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, bayram tatili kaç gün sürecek?

        Kurban Bayramı tarihi: 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

        Kurban Bayramı'nın 2026 yılında hangi tarihlere denk geldiği merak ediliyor. Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, şimdiden araştırmalara başladı. Bayram tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle netlik kazandı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 16:44 Güncelleme: 21.02.2026 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 yılının Kurban Bayramı tarihleri, vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Diyanet dini günler takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı, Mayıs ayında idrak edilecek. Öğrenciler ve çalışanlar, bayram tatili süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ve hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği merak ediyor. Bu kapsamda “Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, tatil kaç gün sürecek?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…

        2

        2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılını kapsayan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs tarihinde başlayacak.

        3

        KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1.gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2.gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3.gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4.gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        4

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak arife gününün Salı gününe denk gelmesi nedeniyle, Pazartesi gününün tam gün ve Salı gününün öğleden sonrası için idari izin kararı alınması halinde bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 güne çıkabilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada