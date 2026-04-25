        Kurban Bayramı tarihi: 2026 Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, bayram tatili kaç gün sürecek, 9 gün olacak mı?

        Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

        Kurban Bayramı'nın 2026 yılında hangi tarihlere denk geldiği merak konusu olmaya devam ediyor. Şimdiden tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, bayram takvimine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Bayram tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle birlikte netlik kazandı. Peki, Kurban Bayramı bu yıl ne zaman kutlanacak, bayram tatili 9 güne uzayacak mı? Tüm ayrıntılar merak ediliyor.

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 17:34 Güncelleme:
        1

        Kurban Bayramı’nın 2026 yılına ait tarihleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, bu yıl bayram Mayıs ayına denk geliyor. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar, bayram tatilinin kaç gün süreceğini ve hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. Tatil planlarını erkenden yapmak isteyenler, resmi açıklamaları yakından izliyor. Bu doğrultuda “Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, tatil süresi 9 gün olacak mı?” soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte bayram takvimine dair merak edilen tüm detaylar…

        2

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılını kapsayan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs tarihinde başlayacak.

        3

        2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1.gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2.gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3.gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4.gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        4

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak arife gününün Salı gününe denk gelmesi nedeniyle, Pazartesi gününün tam gün ve Salı gününün öğleden sonrası için idari izin kararı alınması halinde bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 güne çıkabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
