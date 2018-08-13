SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Kurban Bayramı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 9 günlük Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Arefe hangi gün?

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Toplam kaç gün tatil? Arefe hangi gün?

Kurban Bayramı tarihi hangi güne denk geliyor? Türkiye'de, Kurban ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşlar Kurban Bayramı tarihi ve Kurban Bayramı'nın hangi gün olduğunu merak ediyor. Peki Kurban Bayramı tarihi ne zaman, bayram da tatil kaç gün olacak? İşte o açıklamalar...

13.08.2018 - 11:17 | Güncelleme:

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? sorusunun cevabı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala daha çok araştırılıyor.  Kurban bayramına sayılı günler kala kurban pazarlarındaki yerini alan satıcılar müşterilerini beklemeye başladı. Uzmanlardan da vatandaşlara Kurban Etiyle ilgili uyarı geldi etin odun ateşinde pişirilmesi gerektiği ve etin ateşte fazla tutulmaması ve siyahlaşmamasına da dikkat edilmesi hususunda uyarılar geldi. Peki Kurban Bayramı tarihi ne zaman, bayram da tatil kaç gün olacak? İşte o açıklamalar...

KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN? 

Merak edilen Kurban Bayramı bu sene (2018) 21 Ağustos Salı günü itibariyle başlayacak. 24 Ağustos Cuma günü sona erecek. Her bayramda olduğu gibi bu bayram tatilinde de akraba ziyaretleri yapılacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Kabine toplantısında, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin bir karar alındığını söyleyen Kalın, "Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani arife günü olan pazartesi de tatile dahil edilmiş bulunuyor." dedi.

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

18 Ağustos Cumartesi  1 
19 Ağustos Pazar 2
20 Ağustos Pazartesi 3
21 Ağustos Salı 4
22 Ağustos Çarşamba 5
23 Ağustos Perşembe 6
24 Ağustos Cuma 7
25 Ağustos Cumartesi 8
26 Ağustos Pazar 9

 

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

İstanbul Kurban Bayram Namazı: 07:00

Ankara Kurban Bayram Namazı: 06:46

İzmir Kurban Bayram Namazı: 07:11

Diğer illerin Kurban Bayram Namazı saati

İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Otellerde çok ciddi doluluk yaşanıyor

YAZ sezonuna denk gelen Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından turizm sektöründe ciddi hareketlilik yaşanıyor. Tatil merkezlerinde rezervasyonlar yüzde 95'in üstüne çıktı, bayrama kadar da doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizmcinin en verimli aylarından bir tanesindeyiz ve üstüne bir de bayram gelince otellerde ciddi doluluklar yaşanıyor. Doluluk oranları şu anda yüzde 95'in üzerinde ama otellerin tamamı dolacaktır" diye konuştu.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, başta 9 günlük kurban bayramı tatilinin turizmciye yansıması olmak üzere turizm sektöründeki önemli gelişmeleri DHA'ya değerlendirdi.

 BAZI STANDARTLARDAKİ OTELLERDE HİÇ YER KALMADI

9 günlük bayram tatilinin Ağustos ayına denk gelmesiyle otel doluluk oranlarının çok yüksek olduğunun altını çizen Firuz Bağlıkaya, "Ağustos ayı en verimli tatil ayı. Otel dolulukları zaten çok yüksek. Türkiye'deki yabancı turist sayısında da yüzde 30 gibi çok ciddi bir artış var. Dolayısıyla turizmcinin en verimli aylarından bir tanesindeyiz ve üstüne bir de bayram gelince çok ciddi doluluklar yaşanıyor. Bazı standartlardaki otellerde hiç yer kalmadı. Doluluk oranları şu anda yüzde 95'in üzerinde ama otellerin tamamı dolacaktır" diye konuştu.

 ALTERNATİF TURLARDA KARADENİZ BÖLGESİ CAZİP

Başkan Bağlıkaya, bayram tatili için en fazla rağbet gören bölgelerin başında başta Ege ve Akdeniz'in sahil bölgelerinin geldiğini vurguladı. Ayrıca akraba ziyaretlerinin de turizm hareketini beraberinde getirildiğini kaydeden Bağlıkaya, alternatif tatil turlarında da ciddi bir yoğunluk olduğunu ve özellikle bu alanda Karadeniz bölgesinin büyük talep gördüğünü aktardı.

 KARADENİZDEKİ SEL FELAKETLERİNİN BÖLGEDEKİ TURİZME ETKİSİ

Karadeniz bölgesindeki tatil otellerinde doluluk oranlarının yüksek olduğu bilgisini paylaşan Bağlıkaya, özellikle son günlerde Ordu ve Rize bölgelerinde yaşanan sel felaketlerinin turizm sektörünü çok ciddi anlamda etkileyeceği yönünde bir düşünce taşımadığını dile getirerek, "Tam tersine vatandaşların o bölgelere daha fazla seyahat etmelerini teşvik etmek lazım. Hem bölgedeki vatandaşların morali ve motivasyonu için önemli hem de bölge ekonomisine katkısı açısından çok önemlidir. Bayramda o bölgeye gitmeyi planlamayan vatandaşların bile gitmelerinde fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

 BOOKİNG BENZERİ SİTELERE İLİŞKİN BAŞLATILAN HUKUKİ İŞLEM

TÜRSAB Yönetim Kurulu'nun Booking benzeri 20'ye yakın internet sitesi hakkında haksız rekabet gerekçesiyle hukuki işlem başlatacağını duyurmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Firuz Bağlıkaya, şunları söyledi: "Booking.com, Türkiye'de haksız rekabetten dolayı sadece Türk vatandaşlarına Türkiye'deki ürünlerin satışı durduruldu. Türk vatandaşları yurt dışı için ürün alabiliyor, yurt dışındaki tüm turist potansiyeli Türkiye'deki booking.com 'u kullanarak seyahat edebiliyor. Bu konuda çok karmaşa yaşanıyor. Çok kısıtlı bir alanda, haksız rekabetten dolayı sitenin yayını durduruldu. Sadece vergi ile de değil haksız rekabetten dolayı durduruldu. Almanya'da ve Hollanda'da da bu tür davalar var. Türkiye tek örneği değil. Vergi ikinci bir aşama. Kaldı ki vergisini veriyor olsa bile Hollanda ile Türkiye arasında ikili vergi anlaşması var. Ama esas konu haksız rekabet. Şimdi bu haksız rekabeti aynı şekilde uygulayan sitelerin var olduğuyla ilgili bilgi sahibiyiz. Dolayısıyla biz Yönetim Kurulu olarak bu sitelerin araştırılması ve listelenmesi ve hukuki bir işlem başlatılması konusunda karar aldık. Haksız rekabete yol açan varsa bununla ilgili girişimde bulunulacak ve sınırı ise Türkiye'de Türk vatandaşına Türk ürün satıyorsa... Yani yurt dışından Türkiye'ye satılan ürünlerle ilgili değil."

 BOOKİNG ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Bu konuda yapılan eleştirilere de değinen Bağlıkaya, eleştirilerin bilgi eksikliğinden kaynaklandığını savundu. Bağlıkaya, "Detaylı araştırsalar onların dediği gibi ortaya karışık bir iptal davası yok. Türkiye'de Türk vatandaşına Türk ürünü satılması ile ilgili haksız bir rekabetten bahsediyoruz. Biz vergi memuru değiliz. Vergi bizim işimiz değil. Bizi ilgilendiren kısmı haksız rekabet. Bizim seyahat acentelerimizle ilgili haksız rekabet var mı yok mu ona bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Konunun tüketici haklarıyla ilgili taşıdığı hassasiyetler açısından da bahseden Bağlıkaya, "Bakın bu sitelerin merkezi yurtdışlarında olan ve genelde arandığında çok zor muhatap bulunan şirketler. Bizim burada sistemimizin içinde yasal, Bakanlık (Kültür ve Turizm Bakanlığı) tarafından belgelenmiş aynı işi yapan insanlar var. Dolayısıyla müşteri hakları açısından baktığımız zaman boşluklar var. Olaya biraz daha geniş bakmamız gerekiyor. Yurtdışında ki şirketlerin burada tüketici haklarıyla ilgili bir sorun yaşandığı zaman karşımızda muhatap yok. Bir şekilde sistemin içerisine girmelerini sağlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

 DENETİMLERE BAŞLADIK

Başkan Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın TÜRSAB'a verdiği denetim yetkisiyle ilgili de bilgi verdi. Denetimlere başladıklarını aktaran Bağlıkaya, "Hemen hemen bütün havalimanlarında, tatil yörelerinde denetimcilerimiz çalışıyor. Seyahat Acenteleri Birliği belgesini amacı dışında kullanan veya kullanmaması gerektiği halde bu faaliyetleri yapanları denetliyoruz. Yaptırım gücümüz ise belgelerin iptali konusunda var. Bakanlığımıza belge iptali talebiyle dosyaları iletiyoruz. Bakanlığımız da bu konuda çok hızlı aksiyon alıyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X