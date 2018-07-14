Kurban bayramı tarihi ne zaman?

Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı tatili 9 güne çıkar mı? Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? Vatandaşların akıllarına takılan önemli sorular... Diyanet kurban bayramı tarihini ve kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Tatil 9 gün mü değil mi? sorusu hala tartışılıyor. İşte tüm ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu sene Kurban bayramı 20 Ağustos Pazartesi Arefe gününden sonra 21 Ağustos Salı günü başlayacak. Toplamda bayram 4 gün sürecek. Kurban bayramının son günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatilinin 9 gün olması bekleniyor. 18 Ağustos Cumartesi ile başlayıp 26 Ağustos Pazar günü tatilin bitmesi muhtemel. Resmi olarak açıklanmasa da hesaplara göre vatandaşın beklentisi bu yönde...

2018 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2018 Kurbanlık fiyatları

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin yurt içi kurban bedelinin 850 TL, yurt dışı kurban bedelinin ise 625 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri geçtiğimiz yıl da kurban kesim bedellerini yurt içinde 850 TL olarak açıklamıştı. Yurt dışında ise 600 TL olarak belirlemişti.

2017 Kurbanlık fiyatları ne kadardı?

Anadolu'nun dört bir yanından kurban satıcılarının geldiği Ankara Yakacık'taki kurban satış ve kesim alanında büyükbaş kurbanlıklar 7 ile 18 bin, küçükbaşlar ise 750 ile bin 500 lira arasında satılıyor.

2016 Kurbanlık fiyatları ne kadardı?

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Hayvan fiyatları illere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte hayvan başına, büyükbaşta 2 bin 850 lira ile 15 bin 200 lira, küçükbaşta ise 450 lira ile bin 700 lira arasında değişecek" dedi.