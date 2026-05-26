KURBAN ETİ KİMLERE VERİLİR?

Kurban eti öncelikle ihtiyaç sahiplerine, maddi durumu yetersiz olan kişilere dağıtılabiliyor. Bunun yanında akrabalar, komşular, arkadaşlar ve misafirler de kurban etinden faydalanabiliyor.

Diyanet’e göre Müslüman olmayan kişilere de kurban eti verilmesinde dini açıdan bir sakınca bulunmuyor. Özellikle toplumsal dayanışma ve yardımlaşma amacıyla farklı dinlerden kişilere de ikram yapılabileceği belirtiliyor.

KURBAN ETİ KİMLERE VERİLMEZ?

Kurban kesimi karşılığında kasap ücreti olarak kurban etinin verilmesi uygun görülmüyor. Din alimleri, kesim ücretinin ayrıca ödenmesi gerektiğini ifade ediyor.

Bunun dışında kurbanın derisi, eti veya herhangi bir parçasının ticari amaçla satılması ya da ücret karşılığında verilmesi dini açıdan doğru kabul edilmiyor.