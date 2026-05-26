Kurban eti nasıl dağıtılır, kimlere verilir? Kurban eti kimlere verilmez?
Kurban Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konular arasında kurban etinin nasıl dağıtılması gerektiği yer alıyor. "Kurban eti kimlere verilir, kimlere verilmez, kurban kesen kişi kendi etinden yiyebilir mi?" soruları Diyanet tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak isteyen kişiler, kurban etinin tamamını bağışlayabiliyor. Diyanet kaynaklarına göre kurban etinin tamamının fakirlere dağıtılması dini açıdan uygun kabul ediliyor. İşte detaylar...
İslam dünyasında büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı öncesinde kurban ibadetine ilişkin detaylar araştırılmaya başladı. Özellikle kurban etinin paylaşımı konusunda vatandaşlar dini kaynaklarda yer alan bilgileri merak ediyor. Kurban etinin hangi oranlarda dağıtılması gerektiği, kimlere verilebileceği ve kurban kesen kişinin kendi kurbanından yiyip yiyemeyeceği en çok sorulan konular arasında bulunuyor. Peki, Kurban eti nasıl, kaç kişiye dağıtılır ve kimlere verilir? Kurban eti kimlere verilmez ve kurban kesene kurban eti verilir mi? İşte kurban eti dağıtımına ilişkin merak edilen detaylar…
KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?
Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).
Buna göre:
Bir bölümü ihtiyaç sahiplerine ve yoksullara,
Bir bölümü akraba, komşu ve misafirlere,
Bir bölümü ise ev halkına ayrılabiliyor.
Ancak bu paylaşım zorunlu değil, tavsiye niteliği taşıyor. Kişi isterse kurban etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine bağışlayabiliyor.
KURBAN DERİSİ SATILABİLİR Mİ?
Kurbanın derisi, yünü, bağırsakları, kemikleri, iç yağı gibi eti dışında kalan parçalarının da sahibine gelir temin etmek amacıyla para ile satılması câiz değildir. Bunları kurban sahibi evde kullanabileceği gibi kullanılmak üzere birine hediye de edebilir. Şayet satacak olursa parasını tasadduk etmesi gerekir. Kurbanın bu parçalarının veya satımı halinde parasının hayır işlerine sarfedilmesine, diğer bir anlatımla tasadduk etmenin dinen câiz olduğu kişi ve yerlere verilmesine özen gösterilmelidir. Bu parçalar da kurban ibadetinin devamı olarak görülmeli, aynı anlayış ve amaçla (Allah rızâsına uygun şekilde ve uygun yere) sarfedilmeli veya tüketilmelidir.
KURBAN KESİLİRKEN ÜCRETİ DERİ İLE ÖDEMEK CAİZ MİDİR?
Şayet kurban ücretle kestirilmişse, kesim ücreti kurbanın eti veya derisiyle veya bunların parasıyla ödenmez. Hayvanın kesim ameliyesi ibadet değildir. Bu yüzden kurban kesen kasabın ücret alması caizdir. Ancak kesim işini yapan kişiye ücret olarak kurbanın derisi veya etinin bir kısmı verilemez. Çünkü verildiği takdirde, kurban ibadetini yerine getirmek için gerekli maddi külfetin bir kısmı bizzat ibadetin kendisi üzerinden karşılanmış olur.
KURBAN ETİ KİMLERE VERİLİR?
Kurban eti öncelikle ihtiyaç sahiplerine, maddi durumu yetersiz olan kişilere dağıtılabiliyor. Bunun yanında akrabalar, komşular, arkadaşlar ve misafirler de kurban etinden faydalanabiliyor.
Diyanet’e göre Müslüman olmayan kişilere de kurban eti verilmesinde dini açıdan bir sakınca bulunmuyor. Özellikle toplumsal dayanışma ve yardımlaşma amacıyla farklı dinlerden kişilere de ikram yapılabileceği belirtiliyor.
KURBAN ETİ KİMLERE VERİLMEZ?
Kurban kesimi karşılığında kasap ücreti olarak kurban etinin verilmesi uygun görülmüyor. Din alimleri, kesim ücretinin ayrıca ödenmesi gerektiğini ifade ediyor.
Bunun dışında kurbanın derisi, eti veya herhangi bir parçasının ticari amaçla satılması ya da ücret karşılığında verilmesi dini açıdan doğru kabul edilmiyor.