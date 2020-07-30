Aslında bu kadar büyükmüş!

Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Yaklaşan Kurban Bayramı yeme içme dengemizi korumakta zorluk çektiğimiz bir döneme işaret ediyor. Bu dönem sadece gidilen ziyaretlerde yapılan ikramların değil et ve diğer yağlı yiyeceklerin tüketiminin de arttığı günler demek. Oysa Kurban Bayramı'nı sağlıklı geçirmenin püf noktaları var. İşte uzmanından bu dönemde dikkat edilmesi gerekenler.

KURBAN ETİNİ KESİMDEN 24 SAAT SONRA TÜKETİN

Birçok aile bayramın birinci gününde ilk öğün olarak kurban eti yiyor. Oysa et kesildikten sonra ilk 24 saat "rigormortis" yani "ölüm katılığı" verilen olay gerçekleşiyor. Uzman Diyetisyen Gizem Şeber Bozdoğan, " Kurban eti ilk 24 saat daha zor pişip daha zor sindiriliyor. Bu gerçekten yola çıkıldığında kurban eti tüketiminin etin kesiminin ertesi günü başlaması gerek" diyor.

ETİ KARBONAT VE MADEN SUYU İLE YUMUŞATIN

En sağlıklı et tüketimi kesimden sonra 24 saat beklemek olsa da beklemek istemeyenler için eti karbonat ile ovma veya bir bardak maden suyunda 1-2 saat bekletmek de yumuşamasına (dinlenmesi kadar olmasa da) katkı sağlıyor.

KURBAN ETİNİ SAKLAMA TÜYOLARI

*Çapraz bulaşma ve bunun sonucunda besin zehirlenmesi olmaması için etinizi dondurucuda tavuk ve balık gibi ürünlere değmeyecek şekilde depolayın.

*Buzluğa küçük paketler halinde kaldırın. Bunu yapmak sonraki kullanımlarda hem çözdürürken hem de kullanırken kolaylık sağlar.

*Etinizi, suyu başka besinlere değmeyecek ve akmayacak şekilde depolayın. Etin suyunun dondurucudaki diğer besinlere akması gıda güvenliğini bozup besin zehirlenmesine yol açabilir.

*Etinizi çözdürürken suyunun buzdolabının rafında başka yere akmamasına özen gösterin. Diğer sağlıklı çözdürme metodunun ise mikrodalga fırın kullanmak olduğunu unutmayın. Etinizi kalorifer üstünde veya sıcak ortamda çözdürmeyin.

*Çözdürdüğünüz eti yeniden dondurmayın ve çözdürdükten sonra ilk 24 saat içerisinde tüketin.

KURBAN ETİNİ PİŞİRME YÖNTEMLERİ

*Kavurma en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Eski zamanlarda eti uzun süre saklayabilmek için kullanılan bu yöntemde ete ekstra tereyağı eklenmesi gereksiz olduğu için en iyisi eti kendi yağında kavurmaktır.

*Fırında pişirme, haşlama ve ızgaranın en sağlıklı pişirme yöntemleri olduğunu unutmayın.

*Mangal yapacaksanız ateşi ete direk temas ettirmeyin. Etin dışı koyu renk alıp katılaştığında (yandığında) kanserojenik öğeler oluşur. Bu nedenle etin ateşe en az 15 santimetre uzaklıkta olmasına dikkat edin.

*Ne kadar lezzetli olursa olsun sağlığı tehdit ettiği bilinen bir yağ çeşidi olan kuyruk yağını mümkün olduğunca az tüketin ve az sıklıkta tüketmenin kalp sağlığı açısından önemli olduğunu unutmayın.

*Haşlama esnasında etin içindeki bazı besin öğeleri suya geçer. Bu nedenle etinizi az suda haşlayın. Haşlama suyunun çorbalarda veya yemeklerde kullanılması sağlıklı kişiler için uygun olsa da kalp, yüksek tansiyon ve diyabet hastalarının et suyu tüketmemesi gerektiği gerçeğine dikkat edin.