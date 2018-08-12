Kürdanın çok seyrek kullanılması gerektiğine dikkat çeken Diş Hekimi Şiar Atmaca, sık kürdan kullanımının anormal olduğunu vurguladı.

AĞIZ KOKUSUNU HIZLICA ÖNLEYEN YÖNTEM!

KENDİNİZİ SÜREKLİ KÜRDAN KULLANMAK ZORUNDA HİSSEDİYORSANIZ...

Kürdan ile diş aralarının temizlenmeye çalışılmasının sık yapıldığını ve aslında bunun yanlış bir davranış modeli olduğunu ifade eden Diş Hekimi Şiar Atmaca, “Standart üretilen kürdanların yapısı diş araları için uygun değildir. Kürdanla temizleme gerçekleştiği zannedilerek yapılan davranış, diş etinde zedelenmelere ve kanamalara, zamanla diş eti çekilmesine ve buna bağlı kemik kaybına yol açarak, dişlerde sallanmaya sebep olabilir. Bunun dışında kürdanın kırılması ile arada kalan parça dişeti iltihaplanmasına sebebiyet verebilir. Bu sebeplerden dolayı kürdan kullanımından kaçınılmalıdır. Kendini sürekli kürdan kullanmak zorunda hissedenler, mutlaka bir diş hekimine başvurmalıdırlar” dedi.

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DİŞ İPİ ŞART!

Ağız ve diş sağlığı konusunda sadece tek başına diş fırçalamanın yeterli hijyen sağlamadığını kaydeden Dt. Şiar Atmaca, “Diş fırçalama eylemi doğru yapıldığında sadece dişlerin açıkta kalan yüzeyleri temizlenmektedir. Dişlerin birbirine bakan, diş arası bölgeleri için ara yüz fırçası ya da diş ipi tercih edilmesi temizliğin tamamlanması için yardımcı etmenlerdir. Diş aralarının temizlenmesi için bu alışkanlık yaygın olmadığı için en çok diş eti hastalıklarına ve ara yüz diş çürüklerine rastlıyoruz. Düzenli diş hekimi kontrolünde hasta hekim işbirliği sağlanarak doğru tedavi ve bakım sağlanabilir” diye konuştu.